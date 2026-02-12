Bozova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Denizbacı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanında bulundurduğu silahla Hüseyin Yıldırım'a (41) ateş etti. Ağır yaralanan Hüseyin Yıldırım, olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise karanlıktan faydalanarak kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekipleri ile Jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Yıldırım.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hüseyin Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.