Bravo Müjgan hoca

Bir çocuk annesi Müjgan Paçacı (45), 2018'de Fitness Balkan Şampiyonluğu'nu kazandı. 2021'de Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonluğu elde eden Paçacı'nın hayatı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerle birlikte değişti.Depremde annesi Gülnaz, babası Hacı Ökkeş ve kardeşi Hasan da dahil olmak üzere birçok yakınını kaybeden Paçacı, sevdiklerini toprağa verdi ama yine de pes etmedi.Müjgan Paçacı sporla hayata tutundu ve depremden 3 ay sonra düzenlenen turnuvada Vücut Geliştirme ve Fitnes Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Paçacı bu madalyasını depremde kaybettiği ailesine armağan etti.Kahramanmaraş'ın 'Müjgan Hocası' Müjgan Paçacı, depremden hemen önce 'Mavi Kadınlar Kulübünü' kurdu.Depremden sonra ne yapabilirim diye düşünen Paçacı, kulüp üyeleri ve gönüllülerle birlikte yardıma ihtiyacı olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için mücadele etmeye karar verdi.Birçoğu kendileri de depremzede olan kayıtlı 500 üyesi bulunan kulübün aralarında erkeklerin de olduğu binlerce gönüllüsü de bulunuyor. Depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelere, giyecek, yiyecek, kırtasiye, ev eşyası gibi yardımlarda bulunan gönüllüler, bu işi severek yapıyor.Acılarının büyük olduğunu belirten Müjgan Paçacı, "Biz pes etmeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa ihtiyaç neredeyse koşmaya devam edeceğiz. Gönül almaya, insanları hayatın bağlanmasına yardımcı olacağız" diye konuştu.