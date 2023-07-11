Haberler Yaşam Haberleri Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?
Giriş Tarihi: 11.7.2023 22:38 Son Güncelleme: 11.7.2023 22:40

Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 11 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Bugün bir müzik marketten Demet Akalın’ın 2018’de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 11 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (11 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?

A- canımada değsin
B- canıma da değsin (CEVAP)
C- canımada deysin
D- canıma da deysin


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Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?
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