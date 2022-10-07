BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 7 Ekim Cuma Mevlid Kandili mi? 2022 Diyanet dini günler takvimi ile kandil tarihleri

''Bugün kandil mi, ne kandili?'' sorusu gündemde en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. İslam aleminde en hayırlı gece olarak kabul edilen Kandil günleri tarihleri, Hicri takvime göre belirleniyor. Her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili tarihi, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Bu noktada Peygamber Efendimizin doğduğu gece olarak kabul edilen bu mübarek gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler, ''Bugün kandil mi, ne kandili? 7 Ekim Cuma bugün Mevlit Kandili mi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 dini günler takvimi ile Mevlit Kandili tarihi ve önemi...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Kandil günleri tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli olmaktadır.
Her yıl Rebiülevvel ayının 12'inci gününe denk gelen Mevlid Kandili'nin bu yıl idrak edileceği tarih de belli oldu.
2022 dini günler takvimine göre; Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanan Mevlit Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü yani bugün idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer almaktadır. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılmaktadır.
Mevlid Kandili de bu sebeple İslam dini içinde en özel günler arasında yer almaktadır.
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MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamber'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.
Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.
Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.
Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O'nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.
KANDİL GECESİ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.
Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.
Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.
Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
2023 KANDİL TARİHLERİ
26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan ayı başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi
26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili