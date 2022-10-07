BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 7 Ekim Cuma Mevlid Kandili mi? 2022 Diyanet dini günler takvimi ile kandil tarihleri

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer almaktadır. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Mevlid Kandili de bu sebeple İslam dini içinde en özel günler arasında yer almaktadır.

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