Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler: Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri neler?

Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:

Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.

Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

Sonra:

1- 100 defa Salavat-ı Şerife Getirilir.

"Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:

"Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin."

3- 100 defa yine Salavat-ı Şerife getirilir.

4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)'ın şu duası okunur.

"Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin."

5- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur.

"La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin."

7- Tekrar 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

8- 500 defa "La havle ve la kuvete illa billâhil'aliyyil'azim."

9- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

Görüldüğü gibi, Hâtm-i Enbiya'da 500'er kere olmak üzere 4 dua okunmaktadır. Bu duaların 1. Hazreti Adem (a.s.)'in, 2. Hazreti Eyyüb (a.s.)'ın, 3. Hazreti Yunus (a.s.)'ın, 4. ise Peygamberimiz Resul-i Ekrem'in (s.a.v) duasıdır.

Bu tertibi bitirince Cenab-ı Allah dua ve niyazda bulunulur.