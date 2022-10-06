Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022! Ayetli, dualı, hadisli, en güzel Mevlid Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller görselleri paylaş!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 13:58

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022! Ayetli, dualı, hadisli, en güzel Mevlid Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller görselleri paylaş!

Mevlid Kandili yılın son kandil gecesi olarak idrak ediliyor. Diyanet ile belirlenen tarihte ibadetle dolu geçirilecek günün Hz. Muhammed'in doğumu ile ilgili olması İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Müslümanlar kandil mesajları ve sözleri konusunda araştırmalara başladı. Kuran-ı Kerim okuyarak, oruç tutarak ve namaz kılarak geçirilecek Mevlit Kandili mesajları ayetler, hadisler ve dualar ile gündemde. Sevdiklerine Mevlid Kandili mesajı göndermek isteyenler en güzel Hayırlı Kandiller mesajları konusunda araştırmalara başladı. İşte, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Mevlid Kandili mesajları

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022! Ayetli, dualı, hadisli, en güzel Mevlid Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller görselleri paylaş!

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2022 en yeni seçenekleriyle derlendi. Rebiülevvel ayının 12. Gecesi olarak idrak edilecek Mevlit Kandili Hz. Muhammed'in doğum günü olarak biliniyor. Böylece Salavat dolu görseller ve dini sözler en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Kandiliniz Mübarek Olsun mesajı göndermek isteyen Müslümanlar ayetli, hadisli ve dualı seçenekleri tercih ediyor. İşte, en güzel resimli Mevlid Kandili mesajı, dini sözler ve görseller

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022! Ayetli, dualı, hadisli, en güzel Mevlid Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller görselleri paylaş!

2020 EN GÜZEL RESİMLİ MEVLİT KANDİLİ MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022! Ayetli, dualı, hadisli, en güzel Mevlid Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller görselleri paylaş!

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022! Ayetli, dualı, hadisli, en güzel Mevlid Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller görselleri paylaş!

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022! Ayetli, dualı, hadisli, en güzel Mevlid Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller görselleri paylaş!

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

SON DAKİKA