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Giriş Tarihi: 15.10.2026 06:38 Son Güncelleme: 15.10.2026 06:44

Bugün okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! İşte 15 Ekim okulların tatil olduğu iller

15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı, etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul başta olmak üzere bazı illerde valilikler eğitime ara verilmesi yönünde karar alırken gözler yeni açıklamalara çevrildi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil edildi?

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Bugün okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! İşte 15 Ekim okulların tatil olduğu iller
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Meteorolojik uyarıların ardından bazı kentlerde yüz yüze eğitime ara verildi. Valiliklerden gelen açıklamalarla birlikte 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edildiği iller netleşmeye başladı. İşte eğitim öğretime ara verilen iller ve valiliklerin duyurduğu son kararlar…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulların yaşandığı illerde valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu. İşte, eğitime ara veren illerin listesi;

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Karar kapsamında kamu kurumlarında çalışan belirli personel grupları da idari izinli sayılacak. Valiliğin açıklamasında motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına ilişkin tedbirler de yer aldı.

İstanbul'da şiddetli yağış

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kocaeli Valiliği, kentte sağanağın devam etmesi ve etkisini artırmasının beklenmesi üzerine 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Valilik ayrıca belirli şartları taşıyan kamu personelinin idari izinli sayılacağını bildirdi.

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YALOVA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Yalova Valiliği, beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle il genelindeki tüm resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kararın öğrencilerin güvenliğini korumak ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alındığı belirtildi.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da 15 Ekim Perşembe günü için il genelindeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, üniversiteler hariç, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ZONGULDAK'TA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Zonguldak Valiliği de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm özel ve devlet okullarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversiteler ise tatil kararının dışında tutuldu.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Bugün okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! İşte 15 Ekim okulların tatil olduğu iller
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