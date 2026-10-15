Bugün okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! İşte 15 Ekim okulların tatil olduğu iller

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Karar kapsamında kamu kurumlarında çalışan belirli personel grupları da idari izinli sayılacak. Valiliğin açıklamasında motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına ilişkin tedbirler de yer aldı.

İstanbul'da şiddetli yağış