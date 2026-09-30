Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı neden Türkiye’ye dönmedi? Londra’ya kaçıp suspus oldular

Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, yurtdışına çıkan ve haklarında gözaltı kararı bulunduğu olan kızı ile damadı, 7 Ağustos'tan bu yana Türkiye'ye dönmedi. Peki, haklarında böyle bir karar bulunmasına rağmen İngiltere'de kalmaya devam etmelerinin nedeni ne? Detayları AHaber muhabiri Alpaslan Düven aktardı...
Alpaslan Düven AHaber canlı yayınında son bilgileri aktardı:
Ülke siyasetinde gündemden düşmeyen tartışmalara yeni boyut eklenmiş durumda. Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı, yakın çevresi hakkındaki iddialar kamuoyunda yankı bulmayı sürdürüyor. Tartışmalar artmaya başladı, hakkındaki süreç nedeniyle Türkiye'ye dönüp ifade vermeleri beklenen kızı ve damadının 7 Ağustos'tan beri Londra'da bulundukları ortaya çıktı. Aradan geçen 2 aylık süreye rağmen Türkiye'ye dönerek adli makamlara başvurmamış olmaları eleştirilerin odağına oturmuş durumda. Vatandaşlar da 'adalet ve hukuk' vurgusu yapan siyasi isimlerin kendi aile fertleri söz konusu olduğunda takındığı bu tutumun da özellikle sorgulanması gerektiğini söylüyorlar. Kamuoyunda yükselen seslere rağmen ne kızı ve damadı adalete hesap vermiş değiller. Bülent Tezcan'ın sessizliğini koruması da vatandaşlar tarafından kabul edilemez şeklinde yorumlanıyor. Londra'da ne yaptıkları hala tartışma konusu...
Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı neden Türkiye'ye dönmedi? | Video
BELEDİYEYİ AİLE ŞİRKETİNE ÇEVİRDİ
Geçtiğimiz mart ayında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. SABAH'ın 25 Ağustos 2025 tarihinde 'Belediyeyi aile şirketine çevirdi' başlığıyla gündeme taşıdığı Yeni Parti PM üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar hakkında da gözaltı kararı verilirken; Tezcan kızının ve damadının yurtdışında olduğunu açıkladı.
Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Kuşadası Belediyesini ailesinin üyeleri için bir istihdam ağına dönüştürdüğü öne sürüldü. Tezcan'ın, küçük kızı, büyük kızı, damadı, iki yeğeni ve eşini belediyede işe yerleştirdiği ortaya çıktı
Mimar olan küçük kızı Öykü Tezcan, büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın Kuşadası Belediyesi'nde işe yerleştirildiği, iki yeğenin de belediyede çalıştığı bildirildi.
Küçük kızı Öykü Tezcan'ın Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, büyük kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar'ın ise belediyenin hukuki süreçlerini vekalet alarak takip ettiği belirtildi. Tezcan'ın iki yeğeni Gökhan Tezcan ve eşi Bahar Tezcan'ın da belediyede çalıştığı ortaya çıktı.
Gökhan Tezcan, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ofis personeli olarak görev yaparken, eşi Bahar Tezcan ise Güvercin Masa'da puantaj sorumlusu olarak çalışıyor.
Nepotizm iddiaları bununla sınırlı kalmadı. Tezcan'ın avukat eşi Süheyla Demir Tezcan'ın CHP'li Çankaya Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak 7 yıl önce işe yerleştirildiği ve belediyenin önünden geçmeden 2018'den beri maaş aldığı öne sürüldü. Eşinin sınavsız şekilde memur kadrosuna alınması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.