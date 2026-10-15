Bursa Baraj Doluluk Oranları 15 Ekim 2026 | BUSKİ açıkladı: Geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı!

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 60,8'LİK İLERLEME

Yaz ve sonbahar aylarındaki mevsimsel düşüşe rağmen, tarihsel veriler sevindirici bir tablo ortaya koyuyor. 14 Ekim 2025 tarihinde yalnızca %0,3 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranları, 2026 yılında bariz bir toparlanma yaşadı. Geçen yıl aynı güne göre %60,8 artış sağlayan su miktarı, 2 yıl öncesine (%25,4) göre de %35,6 daha yüksek seyrediyor.