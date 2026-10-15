Haberler Yaşam Haberleri Bursa Baraj Doluluk Oranları 15 Ekim 2026 | BUSKİ açıkladı: Geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:26 Son Güncelleme: 15.10.2026 09:45

Bursa Baraj Doluluk Oranları 15 Ekim 2026 | BUSKİ açıkladı: Geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı!

BUSKİ tarafından duyurulan 15 Ekim 2026 Bursa baraj doluluk oranları genel su seviyesini yüzde 60'ın üzerinde açıkladı. Son 30 günde kuraklığa bağlı %3,5’lik düşüş kaydedilse de barajlardaki mevcut durum geçen yılın aynı dönemine kıyasla %60,5 oranında artış gösterdi. Sağanak yağışın ardından şehirde su rezervleri ve kuraklık takibi devam ediyor.

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Bursa Baraj Doluluk Oranları 15 Ekim 2026 | BUSKİ açıkladı: Geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı!
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Bursa'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında son günlerde düzenli bir gerileme yaşanıyor. 15 Ekim verilerinde %60,98 olan doluluk oranı, günlük düşüşler yaşasa da yıllık bazdaki tablo umut veriyor. Yılın ilk aylarında %97,43'e kadar ulaşan su seviyesi, yaz kuraklığının etkilerini sergiliyor.

15 EKİM 2026 GÜNCEL BURSA BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Bursa baraj doluluk oranı %60,98 seviyesinde. Son 15 günlük değişim tablosu incelendiğinde; 3 Ekim'de %61,90 olan seviyenin az da olsa kademeli olarak düşüş kaydettiği görülüyor. 14 Ekim'deki -0.18 puanlık azalmayla birlikte su rezervlerindeki erime eğilimi devam etmekte.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 60,8'LİK İLERLEME

Yaz ve sonbahar aylarındaki mevsimsel düşüşe rağmen, tarihsel veriler sevindirici bir tablo ortaya koyuyor. 14 Ekim 2025 tarihinde yalnızca %0,3 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranları, 2026 yılında bariz bir toparlanma yaşadı. Geçen yıl aynı güne göre %60,8 artış sağlayan su miktarı, 2 yıl öncesine (%25,4) göre de %35,6 daha yüksek seyrediyor.

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NİSAN AYINDA ZİRVE YAPMIŞTI: YÜZDE 97,43'TEN BUGÜNE DÜŞÜŞ TRENDİ

2026 yılının ilkbahar döneminde kar erimeleri ve sağanak yağışlar sayesinde barajlar adeta dolup taşmıştı. 12 Nisan 2026 tarihinde %97,43 ile zirveyi gören su seviyesi, yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesiyle birlikte hızla çekildi. 25 Temmuz'da %84,24 seviyesinde olan oran, yaklaşık 2,5 aylık süreçte yaklaşık 23,5 puan eksilerek %60,70 bandına kadar indi.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Bursa Baraj Doluluk Oranları 15 Ekim 2026 | BUSKİ açıkladı: Geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı!
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