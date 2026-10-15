Bursa Baraj Doluluk Oranları 15 Ekim 2026 | BUSKİ açıkladı: Geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı!

Bursa'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında son günlerde düzenli bir gerileme yaşanıyor. 15 Ekim verilerinde %60,98 olan doluluk oranı, günlük düşüşler yaşasa da yıllık bazdaki tablo umut veriyor. Yılın ilk aylarında %97,43'e kadar ulaşan su seviyesi, yaz kuraklığının etkilerini sergiliyor.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Bursa baraj doluluk oranı %60,98 seviyesinde. Son 15 günlük değişim tablosu incelendiğinde; 3 Ekim'de %61,90 olan seviyenin az da olsa kademeli olarak düşüş kaydettiği görülüyor. 14 Ekim'deki -0.18 puanlık azalmayla birlikte su rezervlerindeki erime eğilimi devam etmekte.
Yaz ve sonbahar aylarındaki mevsimsel düşüşe rağmen, tarihsel veriler sevindirici bir tablo ortaya koyuyor. 14 Ekim 2025 tarihinde yalnızca %0,3 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranları, 2026 yılında bariz bir toparlanma yaşadı. Geçen yıl aynı güne göre %60,8 artış sağlayan su miktarı, 2 yıl öncesine (%25,4) göre de %35,6 daha yüksek seyrediyor.
2026 yılının ilkbahar döneminde kar erimeleri ve sağanak yağışlar sayesinde barajlar adeta dolup taşmıştı. 12 Nisan 2026 tarihinde %97,43 ile zirveyi gören su seviyesi, yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesiyle birlikte hızla çekildi. 25 Temmuz'da %84,24 seviyesinde olan oran, yaklaşık 2,5 aylık süreçte yaklaşık 23,5 puan eksilerek %60,70 bandına kadar indi.
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