Bursa’da acı kaza: Beton tankeri refüje devrildi! Sürücüsü öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökbayrak, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Gökbayrak, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.