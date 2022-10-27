Büyük ustaya veda

Usta gazeteci Halit Kıvanç iş, sanat ve spor camiasından binlerce seveninin katıldığı törenle toprağa verildi. Kıvanç için Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile iş, sanat ve medya ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Kıvanç ailesi adına ünlü spikerin eşi Bülbin Kıvanç ve oğlu Ümit Kıvanç taziyeleri kabul etti. Kıvanç'ın tabutunun üzerine 'Canların' yazılı beyaz çiçekler bırakılırken, duayen spikerin eşi Bülbin Kıvanç musalla taşına gelerek eşine son kez veda ettiği sırada gözyaşlarına hâkim olamadı. Halit Kıvanç'ı cenaze töreninde mezunu olduğu Pertevniyal Lisesi yönetimi ve öğrencileri de yalnız bırakmadı. Öğrenciler, cenaze avlusunda 'Merhuma Allah'tan rahmet dileriz' yazılı bir pankart açtı.Halit Kıvanç'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insandı" dedi. Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç ise "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi" diye konuştu.Halit Kıvanç ile anılarını paylaşan ünlülerden Erol Evgin, "Halit ağabeyimiz bir ulu çınardı. Türk halkının kalbinde çok başka bir yeri vardı. Çok büyük bir kayıp. Çok anılarımız var. 'Seni ilk kez ben sundum' diye hatırlatırdı bana. 2005'te Halit Kıvanç Gecesi yapalım istedik, saygı gecesi yapalım istedik. Telefon ettim. 'Gelir katılırım' dedi, sustu. 'Şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, telefonu kapattıktan sonra ağlayacağım' demişti. Müthiş bir gece yapmıştık. Ona uzun yılların karşılığı olarak teşekkürlerimizi sunmuştuk" dedi. Sanatçı Orhan Gencebay ise, "Birçok insanın hayatında yeri olan, unutulmaz insan" derken, Demet Akbağ, "Bende yeri çok ayrıdır. Türkiye'nin çok sevdiği önemli bir yüz, değerli bir insan" ifadelerini kullandı.Halit Kıvanç için ilk tören, kurucularından olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik" şeklinde konuştu.