Çalışır vaziyette olan milyonluk aracı böyle çaldı! Lüks aracı çalıp sahte plaka takan oto hırsızları yakalandı

Giriş Tarihi: 12.02.2026 10:22

İstanbul Ataşehir’de aracını çalışır vaziyette bırakıp ekmek almaya giden Ö.Ü.’nün 3 milyon liralık aracı çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntüleri inceledi. Çalıntı-çenç otoların ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 2 şüpheki sahte plakalı araçla yakalandı. Lüks araba sahibine teslim edildi.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde 2 Şubat günü aracını çalışır vaziyette bırakan Ü.Ö. Ekmek almaya indi onu takip eden hırsızlar hemen araca binip kaçırdı. Aracının çalındığını fark eden Ö.Ü.'nün ihbarı üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin cipe sahte plaka taktığı belirlendi. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler, M.K.(42) ile S.N.(45) gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorguları yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde park halindeki aracın etrafında dolaşan şüphelinin bir süre sonra araca binip uzaklaştığı anlar yer alıyor.

