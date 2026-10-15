Canan Karatay’dan zayıflama iğnesi uyarısı: ‘Ani ölüme neden oluyor’

PROF. DR. OĞUZ YILMAZ: "MUCİZEVİ İLAÇLAR"

Zayıflama iğnelerine ilişkin farklı bir değerlendirme ise kalp ve damar hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Oğuz Yılmaz'dan geldi. Bu ilaçların sağladığı faydalara dikkat çeken Yılmaz, "Bunlar gerçekten de mucizevi ilaçlar. Çok ciddi faydaları olduğu tespit edilen, mucizevi diyebileceğim ilaçlar" dedi.

Yılmaz, zayıflama iğnelerinin kilo kontrolünde öne çıktığını belirterek bu tedavilerin mide botoksu gibi yöntemlerin kullanımını da etkilediğini ifade etti.