Canan Karatay’dan zayıflama iğnesi uyarısı: ‘Ani ölüme neden oluyor’

Kilo vermek isteyenlerin son dönemde en çok tercih ettiği yöntemler arasında zayıflama iğneleri yer alıyor. Bazı uzmanlar bu ilaçların obezite tedavisindeki etkilerine dikkat çekerken, kullanımına ilişkin uyarılar da gündeme geliyor. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zayıflama iğnelerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirterek vatandaşları bilinçsiz kullanıma karşı uyardı.
CANAN KARATAY'DAN ZAYIFLAMA İĞNELERİ İÇİN ÖLÜM RİSKİ UYARISI
ATV'nin haberine göre zayıflama iğnelerinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bu ilaçların böbreklerden kalbe kadar birçok organı olumsuz etkileyebileceğini ileri sürdü. Karatay, konuya ilişkin açıklamasında, "Zayıflama iğnesi insanları ani olarak öldürüyor" ifadelerini kullandı.
Karatay, bu ilaçların böbrek yetmezliği, zihinsel bulanıklık ve kalp krizi gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini savundu. Uzman isim, zayıflama iğnelerinin doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
PROF. DR. OĞUZ YILMAZ: "MUCİZEVİ İLAÇLAR"
Zayıflama iğnelerine ilişkin farklı bir değerlendirme ise kalp ve damar hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Oğuz Yılmaz'dan geldi. Bu ilaçların sağladığı faydalara dikkat çeken Yılmaz, "Bunlar gerçekten de mucizevi ilaçlar. Çok ciddi faydaları olduğu tespit edilen, mucizevi diyebileceğim ilaçlar" dedi.
Yılmaz, zayıflama iğnelerinin kilo kontrolünde öne çıktığını belirterek bu tedavilerin mide botoksu gibi yöntemlerin kullanımını da etkilediğini ifade etti.
ZAYIFLAMA İĞNELERİ KİMLER İÇİN UYGUN?
Zayıflama iğneleri, etken maddesine ve kişinin sağlık durumuna bağlı olarak diyabet tedavisinde veya obezite yönetiminde kullanılabiliyor. Ancak bu ilaçların herkes için uygun olmadığına dikkat çekiliyor. Tedavi kararı; kişinin mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve olası yan etkiler değerlendirilerek hekim tarafından verilmeli.
Prof. Dr. Canan Karatay ise bu ilaçların böbrek, safra kesesi, karaciğer, beyin ve kalp üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini savunarak bilinçsiz kullanıma karşı uyarılarını yineledi.
KARATAY'DAN DOĞAL YOLLARLA KİLO VERME ÖNERİLERİ
Kilo vermek isteyenlere beslenme konusunda da önerilerde bulunan Karatay, doğal beslenmenin ve vücudun ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine dikkat çekti. İbn-i Sina'nın görüşlerine atıfta bulunan Karatay, "İbn-i Sina söylüyor bunu, Karatay söylemiyor. 11. yüzyılda İbn-i Sina diyor ki, iki öğün sağlıklıdır, üç öğün hastalıktır" ifadelerini kullandı.
Karatay ayrıca yeterli su tüketilmesi, tuzun tamamen kesilmemesi ve doğal probiyotik kaynaklarından yararlanılması gerektiğini dile getirdi.