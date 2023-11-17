Candan kardeşler tutuklandı yeni detaylar ortaya çıktı... Doktor ve gece kulübünün sahibinin isimleri soruldu

İddiaya göre Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para toplayarak birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıkmıştı. 2020'ye dayanan bu soruşturmanın üçüncü ayağında gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler tutuklandı. Dün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ve tutuklanan Candan kardeşlerin savcılık soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınıp mahkeme tutuklanma talebiyle gönderilen Candan kardeşlere 3 Mayıs'ta tutuklanan çete lideri Onur Apaydın bağlantısı soruldu.
"KAAN OLARAK BİLİYORDUK"
Bahar Candan "Ablamdan ayrıldıktan sonra bilinen restoranlarda, Etiler'deki bilinen mekanlarda bir araya geldik. Şahıslarla bir kere yemek yemiş olabiliriz, onun dışında hiç bir bağlantımız yok. Birkaç yıldır ben bu telefonumu kullanıyorum. Biz Onur Apaydın'ı Kaan diye biliyorduk. Gerçek adını bilmiyorduk. Kendisini de bir yıldır tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Nihal Candan'da Onur Apaydın'ı Kaan Hamzaoğlu olarak tanıdığını, kendisiyle ayrıldıktan sonra gece kulübünde sadece karşılaştıklarını söyledi. Çete olduklarını bilmediklerini ve onlarla bir bağlantısının olmadığını iddia etti.
O DOKTORU TANIMIYORUZ
Sorulan sorular arasında, ismi Onur Apaydın ile bağlantılı çıkan ünlü isimlerin kadın doktoru Refik Ersin E. soruldu. Candan kardeşler 'Refik Ersin E.'yi tanıyor musunuz' sorusuna, tanımadıklarını ve doktorla da herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi. Sorulan sorular arasında Etiler'de bulunan gece kulübünün sahibinin ismi de yer aldı. Soruşturmada Candan kardeşlere 'İ.O. tanıyor musunuz' denildi. Candan kardeşler, İ.O'nun Etiler'deki gece kulübünün mekan sahibi olduğu için tanıdıklarını iddia ettiler. Candan kardeşler "O gece kulübüne bir tek biz gitmiyoruz. Birçok ünlü isim gidiyor. Bizde o mekana gittiğimiz için mekan sahibini tanıyoruz" dediler.
TUTUKLANMANIN DETAYLARI
Mahkemede dinlenen Candan kardeşler serbest bırakılmayı talep ettiler. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Candan kardeşler suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Mahkeme başkanı tutuklanma kararını şöyle bildirdi "Dosyada şüphelilerin ifadeleri, müştekilerin beyanları, dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler, tanık beyanlar bulunması, dosyada delillerin tamamen toplanmamış olması dikkate alındığında, isnat olunan eyleme yasada, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, katalog suçlardan olması nedeniyle, adli kontrol tedbirleri ile yeterli etkili hukuksal denetim sağlamayacağı değerlendirilerek tutuklanmalarına karar verildi" şeklinde oldu.