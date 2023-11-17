Candan kardeşler tutuklandı yeni detaylar ortaya çıktı... Doktor ve gece kulübünün sahibinin isimleri soruldu

"KAAN OLARAK BİLİYORDUK"

Bahar Candan "Ablamdan ayrıldıktan sonra bilinen restoranlarda, Etiler'deki bilinen mekanlarda bir araya geldik. Şahıslarla bir kere yemek yemiş olabiliriz, onun dışında hiç bir bağlantımız yok. Birkaç yıldır ben bu telefonumu kullanıyorum. Biz Onur Apaydın'ı Kaan diye biliyorduk. Gerçek adını bilmiyorduk. Kendisini de bir yıldır tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Nihal Candan'da Onur Apaydın'ı Kaan Hamzaoğlu olarak tanıdığını, kendisiyle ayrıldıktan sonra gece kulübünde sadece karşılaştıklarını söyledi. Çete olduklarını bilmediklerini ve onlarla bir bağlantısının olmadığını iddia etti.