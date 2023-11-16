Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden inekli kara para aklama! Yeni detaylar şoke etti!
Giriş Tarihi: 16.11.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 07:54

SON DAKİKA: Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden inekli kara para aklama! Yeni detaylar şoke etti!

Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Bahar Candan ve Nihal Candan önceki geceyi nezarette geçirdi. Polis ikili için ek gözaltı süresi istedi. 2020 yılında başlatılan operasyonun bir ayağı olarak gözaltına alınan fenomen kardeşlerin dahil olduğu iddia edilen örgütün, 100 milyona yakın vurgun yaptığı öne sürülüyor. Çetenin, elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 inek ve 473 küçükbaş hayvan ele geçirildi. Çetenin en kilit ismi ise İstanbul'da bir doğum kliniği sahibi ünlü bir doktor... İşte stil yarışmasıyla ünlenen fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan'ın da gözaltına alındığı kara para aklama davasının yeni detayları...

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden inekli kara para aklama! Yeni detaylar şoke etti!

Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kardeşlerin gözaltına alındığı olay şu şekilde gelişti: Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020'de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.

SON DAKİKA: Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden inekli kara para aklama! Yeni detaylar şoke etti!

İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.'nın liderliğini yaptığı çete, polis ekiplerince düzenlenen baskınla çökertildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden inekli kara para aklama! Yeni detaylar şoke etti!

Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin vurgun büyüklüğünün 90 milyon lira olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA: Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden inekli kara para aklama! Yeni detaylar şoke etti!

6 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı. 24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.'nın liderlik ettiği bir şebeke takibe alınmaya başlandı.

SON DAKİKA: Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden inekli kara para aklama! Yeni detaylar şoke etti!

Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti.

SON DAKİKA