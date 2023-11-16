SON DAKİKA: Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden inekli kara para aklama! Yeni detaylar şoke etti!

Giriş Tarihi: 16.11.2023 07:50
Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
07:54
Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Bahar Candan ve Nihal Candan önceki geceyi nezarette geçirdi. Polis ikili için ek gözaltı süresi istedi. 2020 yılında başlatılan operasyonun bir ayağı olarak gözaltına alınan fenomen kardeşlerin dahil olduğu iddia edilen örgütün, 100 milyona yakın vurgun yaptığı öne sürülüyor. Çetenin, elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 inek ve 473 küçükbaş hayvan ele geçirildi. Çetenin en kilit ismi ise İstanbul'da bir doğum kliniği sahibi ünlü bir doktor... İşte stil yarışmasıyla ünlenen fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan'ın da gözaltına alındığı kara para aklama davasının yeni detayları...