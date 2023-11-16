SON DAKİKA: Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden inekli kara para aklama! Yeni detaylar şoke etti!

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı. 24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.'nın liderlik ettiği bir şebeke takibe alınmaya başlandı.