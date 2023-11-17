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Haberler Galeri Bahar- Nihal Candan kardeşlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı! ‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’
Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 06:43

Bahar- Nihal Candan kardeşlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı! ‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’

Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen Bahar- Nihal Candan kardeşlerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen kardeşler "Bizim ailemiz zaten zengin, ayrıca reklam gelirlerimiz de var. Yaptığımız abartılı paylaşımlarımız gerçek değil, tamamen şov amaçlı" diye konuştu.

Yunus Emre KAVAK
Bahar- Nihal Candan kardeşlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı! ‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen şebekenin soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Bahar- Nihal Candan kardeşlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı! ‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’

İddiaya göre, düzenlenen operasyonda Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle birlikte İsrafil S. adlı kişi de Kars'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki kardeşin ifadesi 4 saat sürdü.

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Bahar- Nihal Candan kardeşlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı! ‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’

Polis 20'nin üzerinde soru yöneltirken kardeşler hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Yaklaşık 10'ar sayfa ifade veren kardeşler, hiçbir dolandırıcılık ağının içinde olmadıklarını belirttiler.

Bahar- Nihal Candan kardeşlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı! ‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’

SEVGİLİSİNİN ADINI BİLMİYOR
Nihal Candan'a sazan sarmalı konusundan tutuklu bulunan eski polis Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu. Emniyette verdikleri ifadede Nihal Candan; Apaydın'ın eski sevgilisi olduğunu söyledi ve suçlamaları kabul etmedi.

Bahar- Nihal Candan kardeşlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı! ‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’

Eski sevgilisinin ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini öne süren Nihal Candan'ın "Uzun süre önce ayrıldık, hakkında uzaklaştırma kararı da aldırmıştım" dediği iddia edildi.

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