Bahar- Nihal Candan kardeşlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı! ‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen şebekenin soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.