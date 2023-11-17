Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:40
Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
06:43
Bahar- Nihal Candan kardeşlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı! ‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’
Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen Bahar- Nihal Candan kardeşlerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen kardeşler "Bizim ailemiz zaten zengin, ayrıca reklam gelirlerimiz de var. Yaptığımız abartılı paylaşımlarımız gerçek değil, tamamen şov amaçlı" diye konuştu.