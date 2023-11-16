Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklandı: Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldular!

Giriş Tarihi: 16.11.2023 17:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 19:24

Son dakika haberi... Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları akladıkları ve 100 milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye getirilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Üçlü Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kara para aklama ve örgüt üyeliği suçlarından tutuklanan iki kardeş kararın ardından gözyaşlarına boğuldu...