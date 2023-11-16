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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklandı: Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldular!
Giriş Tarihi: 16.11.2023 17:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 19:24

SON DAKİKA | Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklandı: Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldular!

Son dakika haberi... Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları akladıkları ve 100 milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye getirilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Üçlü Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kara para aklama ve örgüt üyeliği suçlarından tutuklanan iki kardeş kararın ardından gözyaşlarına boğuldu...

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SON DAKİKA | Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklandı: Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldular!

Son dakika haberi... Türkiye'de, bazı sosyal medya fenomenlerinin yaptığı usulsüzlük ve vurgunlar tek tek ortaya çıkarken, Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler hakkında da yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA | Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklandı: Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldular!

Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları akladıkları ve 100 milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Candan kardeşler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

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SON DAKİKA | Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklandı: Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldular!

TUTUKLANDILAR!

Adliyeye getirilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Üçlü Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki kardeş tutuklama kararının ardından gözyaşlarına boğuldu...

Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklama kararının ardından hıçkırarak ağladılar!

SON DAKİKA | Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklandı: Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldular!

Yürütülen soruşturma kapsamında Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı.

Candan kardeşlere lüks restoranlarda yaptıkları yemekli tanıtımlar ve sazan sarmalı konusundan tutuklu bulunan eski polis Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu.

SON DAKİKA | Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklandı: Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldular!

Emniyette verdikleri ifadede Nihal Candan, Onur Apaydın'ın eski sevgilisi olduğunu açıkladı ve suçlamaları kabul etmedi.

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