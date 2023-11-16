Video Haber Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklama kararının ardından hıçkırarak ağladılar!
Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklama kararının ardından hıçkırarak ağladılar!

Bahar Candan Nihal Candan kardeşler tutuklama kararının ardından hıçkırarak ağladılar!

16.11.2023 | 19:14

Kara para aklama ve örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı. Kararın ardından iki kardeş hıçkırarak ağladı

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