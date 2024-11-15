Cani anne, çocuğunu tiner içirerek öldürdü

İstanbul'da annesi Dilek Çiçek tarafından biberonuna tiner konulan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek iç organları eriyerek hayatını kaybetti. Anne ve baba tutuklandı. Kan donduran olay İstanbul Esenler'de meydana geldi. Dilek Çiçek, 2 yaşındaki oğlu Yunus Eme Çiçek'in biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan minik bebek, iç organlarının erimesi nedeniyle 14 Kasım'da hayatını kaybetti. Olayla ilgili ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Olayda anne Dilek Çiçek ve baba Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüphelilerden anne Dilek Çiçek, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Vicdansız anne Dilek Çiçek'in ifadesinde, "Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi. Ona da bana da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim" dediği öğrenildi.