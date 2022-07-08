CANLI - İstanbul yol durumu haritası | 8 Temmuz 2022 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl?

İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası, Kurban Bayramı öncesi en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar İstanbul'da yoğun trafik oluşturdu. Bu noktada yola çıkmadan önce yol durumu haritasını incelemek isteyen iseş "İstanbul trafik yoğunluğu nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul'da bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu. İşte canlı İstanbul trafik yoğunluğu yol durumu ve detaylar...