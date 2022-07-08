CANLI - İstanbul yol durumu haritası | 8 Temmuz 2022 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl?

İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası, Kurban Bayramı öncesi en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar İstanbul'da yoğun trafik oluşturdu. Bu noktada yola çıkmadan önce yol durumu haritasını incelemek isteyen iseş "İstanbul trafik yoğunluğu nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul'da bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu. İşte canlı İstanbul trafik yoğunluğu yol durumu ve detaylar...
İSTANBUL'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI
Kurban Bayramı arifesinde 9 günlük bayram tatili sebebiyle şehir dışına çıkış yoğunluğu başladı. İstanbul'da trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti.
Tem bağlantı yolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde uzun trafik kuyruğu oluşurken, Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, yer yer durma noktasına geldi.
43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.