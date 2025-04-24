SON DAKİKA | İstanbul’da deprem fırtınası: Marmara beşik gibi sallanıyor! AFAD, Valilik ve bakanlardan kritik uyarılar

3 BAKANDAN ORTAK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul depremi sonrası AFAD'da ortak açıklama yaptı.

"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA SAHADADIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

112 çağrı merkezlerimize gelen ihbarlar sonucu şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Deprem sebebiyle yaralı vatandaşımız da bulunmadı. Herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. 101 bin kişinin barınma talebi karşılandı. 500 binin üzerinde su ve gıda dağıtıldı. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Tüm gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul jandarmamız vatandaşlarımızın da güvenliğiyle ilgili cansiperhane görevlerinin başındadır. Riskli olan binalara girmeyin. Yetkili kurumların açıklamasını dikkate alın. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun diyoruz.

"7 BİNAMIZ AZ HASARLI, ORTA VE AĞIR HASARLI BİNAMIZ YOK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu açıklamaları yaptı:

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Değerli istanbullular, her afette olduğu gibi biz de hemen afet bölgesine ekiplerimizle harekete geçtik. AFAD Koordinasyon Merkezimize geçerek istişarelerimizi yaptık. Ekiplerimizi sahaya sevk ettik ardından da şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı mevcut durumla ilgili bilgilendirdik. Şu an 39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde Afet Koordinasyon Merkezlerimiz faaliyete geçmiştir. Bu bölgelerden gelen veriler ışığında depremin hemen ardından İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir ve Yalova'dan bin 399 yapı ihbarı aldık. 7 binamız az hasarlı. Orta ve ağır hasarlı bina yok. 3 bin hasar tespit ekibimiz sahada. 28 bin 500 kamu binasını inceleyeceğiz. Bugün de inşallah İstanbul'daki hastanelerin tespitlerini hızlıca yapacağız. Öğrenci yurtlarıyla alakalı herhangi bir hasar tespit edilmedi.

"İSTANBUL DEPREMİ BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

13 yılda İstanbul özelinde 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Acilen dönüştürülmesi gereken binalar var. Dönüşümü yaparken bir yandan da dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için sosyal konut projelerimizi yapıyoruz. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir. Burada siyaset polemik yapılmaz. İstanbul’u kurtarma seferberliği başlatalım.

"YARALILARIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar:

"İkincil yaralanmalarla başvuran hastalarımız halihazırda geç başvurular ve acil gözlemde tedavi görenlerle birlikte 60 hastamız bulunmakta. Deprem sonrası yaşanan panik, travma ve kaçış sırasında yaralanan 60 hastamızın tedavileri sürmekte olup, genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."