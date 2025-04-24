SON DAKİKA | İstanbul’da deprem fırtınası: Marmara beşik gibi sallanıyor! AFAD, Valilik ve bakanlardan kritik uyarılar

Son dakika haberleri... İstanbul 6.2' büyüklüğündeki depremin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Büyük korku yaşayan vatandaşların birçoğu geceyi millet bahçeleri, parklar, camiler ve spor salonlarında geçirdi. AFAD, saat 17.52'de 3.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının daha meydana geldiğini duyurdu. İşte dakika dakika İstanbul depremi ile ilgili yaşananlar...
Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 19.24'te bu kez 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 17.52'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul depremi sonrası AFAD'da ortak açıklama yaptı.
"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA SAHADADIR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;
112 çağrı merkezlerimize gelen ihbarlar sonucu şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Deprem sebebiyle yaralı vatandaşımız da bulunmadı. Herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. 101 bin kişinin barınma talebi karşılandı. 500 binin üzerinde su ve gıda dağıtıldı. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Tüm gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul jandarmamız vatandaşlarımızın da güvenliğiyle ilgili cansiperhane görevlerinin başındadır. Riskli olan binalara girmeyin. Yetkili kurumların açıklamasını dikkate alın. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun diyoruz.
"7 BİNAMIZ AZ HASARLI, ORTA VE AĞIR HASARLI BİNAMIZ YOK"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu açıklamaları yaptı:
Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Değerli istanbullular, her afette olduğu gibi biz de hemen afet bölgesine ekiplerimizle harekete geçtik. AFAD Koordinasyon Merkezimize geçerek istişarelerimizi yaptık. Ekiplerimizi sahaya sevk ettik ardından da şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı mevcut durumla ilgili bilgilendirdik. Şu an 39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde Afet Koordinasyon Merkezlerimiz faaliyete geçmiştir. Bu bölgelerden gelen veriler ışığında depremin hemen ardından İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir ve Yalova'dan bin 399 yapı ihbarı aldık. 7 binamız az hasarlı. Orta ve ağır hasarlı bina yok. 3 bin hasar tespit ekibimiz sahada. 28 bin 500 kamu binasını inceleyeceğiz. Bugün de inşallah İstanbul'daki hastanelerin tespitlerini hızlıca yapacağız. Öğrenci yurtlarıyla alakalı herhangi bir hasar tespit edilmedi.
"İSTANBUL DEPREMİ BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"
13 yılda İstanbul özelinde 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Acilen dönüştürülmesi gereken binalar var. Dönüşümü yaparken bir yandan da dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için sosyal konut projelerimizi yapıyoruz. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir. Burada siyaset polemik yapılmaz. İstanbul’u kurtarma seferberliği başlatalım.
"YARALILARIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar:
"İkincil yaralanmalarla başvuran hastalarımız halihazırda geç başvurular ve acil gözlemde tedavi görenlerle birlikte 60 hastamız bulunmakta. Deprem sonrası yaşanan panik, travma ve kaçış sırasında yaralanan 60 hastamızın tedavileri sürmekte olup, genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi.
AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edindiği verilere göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.
Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.
İstanbul'da dün meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Boğaz'da büyük dalgalar oluştu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tsunamilerin bu şekilde geliştiğine dikkat çeken Şükrü Ersoy, "Sadece deprem değil depremin tetikleyeceği deniz altı heyelanları bu tür etkileri yaratabilir. Bu potansiyelin Marmara’da da var olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
6.2'lik deprem sonrası boğazda dalga oluştu! Marmara'da tsunami tehlikesi var mı? | Video
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Marmara Denizi'nde saat 09.22'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre; Büyükçekmece'de saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.