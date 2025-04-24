Video Haber 3 bakandan ortak açıklama: İşte İstanbul depreminin bilançosu
3 bakandan ortak açıklama: İşte İstanbul depreminin bilançosu

3 bakandan ortak açıklama: İşte İstanbul depreminin bilançosu

24.04.2025 | 20:47

3 bakandan ortak açıklama: İşte İstanbul depreminin bilançosu

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