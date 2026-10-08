SON DAKİKA | Maltepe’de 7 katlı bina kısmi çöktü 8 kişi kurtarıldı! Valilik açıkladı: 3 kişi aranıyor, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler alanda sessizlik istedi. Ekipler hassas cihazlarla ve arama-kurtarma köpekleriyle alanda dinleme yaparak enkaz altında kalanların yerlerini tespit etmeye çalışıyor.
İstanbul Valiliği 1 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binanın enkazından çıkarılan yaralıları, hastanede ziyaret etti.
Vali Gül, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana gelen kısmi çökme sonucu yaralanan vatandaşların tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne geldi.
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Gül, vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binada başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 8 kişi kurtarıldı.Binadan sağ çıkarılan vatandaş, alt kattaki iş yerinde tadilat çalışması yapıldığını iddia etti.
Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerinde itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalar için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.
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1987 yılında yapılan binada toplamda 33 kişinin yaşadığı belirtilirken binanın çöken 3 katında bulunan 12 dairede 14 kişinin yaşadığı tespit edildi. 2 kişinin memleketinde olduğu tespit edildi Enkazda kalan 12 kişiden 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Enkazdan kurtarılan 7 kişinin Harun Bora Turhan, (14), Furkan Turhal, (43),Zemzeme Bilece (32), Hilal Meygil,(19), Yunus Emre Bileci(11), Emirhan Bileci(10), Betül Bileci(7) olduğu belirlendi. Kurtarılanların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kurtarılanların 2’sinin aynı, 5 kişinin ise aynı aileden olduğu belirlendi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binadan yaralı kurtulan 5 vatandaşın tedavilerinin hastanede devam ettiğini bildirdi.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bina çökmesinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yaralılara şifa dileğinde bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Olaydan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."
Maltepe’de sabah saatlerinde çökme yaşanan bina ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
Olay, bugün saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayın ardından ilgili ekipler bölgeye sevk edilirken, yaşanan olayla ilgili adli süreç de başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de 7 katlı binanın en üst iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Binanın zemin katının daha önce pastane olduğu şimdi ise tekstil atölyesi olarak kullanıldığı belirtildi.
Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Çökme anı kamerada
Binada meydana gelen çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binada yaşanan çökme anları saniye saniye kaydedildi.
Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül "Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişinin 4 tanesiyle temas sağlandı. 3 kişi arama çalışması sürüyor" dedi.
İstanbul Valisi Gül, "Buradaki bina 1987 yılında yapılmış. Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, 6 katta da daire olarak kullanılıyor. Toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi. Dairelerde, zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar gördü. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor. Bazen de dairede yaşayıp dışarda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor" dedi.
'1987 YILINDA YAPILAN BİR BİNA'
Gül "Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işler hem adli olarak hem idari olarak takip edilecek. Arkadaşlarımız görevinin başında AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerinin destekleriyle çalışmalar devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde konaklayacaklar. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda herhangi bir başvuru, ihbar yok. Ama 1987 yılında yapılan bir bina. Diğer konular netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sağlık durumu iyi, yani hayati tehlikesi olan yok. " (DHA)
Maltepe'nin Cevizli semtinde çöken 7 katlı binanın eski hali ortaya çıktı. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.
Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çökme sonrası 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.
Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sonrası 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bina çöktü. Binada kalanların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.