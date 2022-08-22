Çardaktan düşüp belini kırdı, tedavi sonrası kontrole çekiciyle götürüldü

Onlar da bana sadece solunum cihazına bağlı olan hastaların transferini yapabildiklerini bunun dışında hasta transferi yapmadıklarını söyledi. Belediyeye yönlendirdi. Belediyeyi aradım, onlarda 'İlçeler arası hizmet veremiyoruz, kendi imkanlarınızla götürün' dedi. Beli kırık olduğu için otomobille götüremeyeceğimiz için çekici çağırdım. Hastayı çekici ile götürdüm. Hasta nakli olduğu için çekici para da talep etmedi" dedi.