Çaresiz kaldım yardım edin

Düzce'de yaşayan Tayfun Şefik'e, 2019'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarptı. Şefik, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Eşi ise talihsiz adamı ve 2 çocuğunu terk etti. Şefik ile çocukları Ravza (6) ve Miraç (4) Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde yaşayan anne-babasının yanına sığındı. Oğluna bebek gibi bakan Meliha Şefik, tedavisi konusunda yardım beklediğini söyledi.Tedavinin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Meliha anne, "Oğlumun iyileşmesi için anne olarak koşmak zorundayım. Daha detaylı gözden geçirilmesini istiyorum. Daha 30 yaşında. Yavruları var. Belki iyi olacak. Beni dinliyor ve anlıyor. Kök hücre tedavisi iyi gelir dediler ama belki kök hücreden başka bir tedavi vardır. Bir hayırsever doktor görsün, kök hücre tedavisi mi olacak, başka bir tedavi mi uygulanacak bakılsın istiyorum. Allah'tan umut kesilmez" dedi.Çocuklarının babalarını çok sevdiğini dile getiren Meliha Şefik, "Çocuklar babalarının yanından ayrılmazlar. Okuldan geldikleri zaman kızı başından ayrılmıyor. Bana, 'Babaanne sana bir şey olursa babama bakmayı bana öğret, ben bakarım' diyor. Babalarıyla ilgili çok hayalleri var. Çocukları çok dua ediyor. İnşallah iyi olur, çocuklarının başında olur. Ben annelik görevimi yapayım, gerisi Allah'ın bileceğidir. Ben sağ olduğum sürece oğluma bakacağım. Fizik tedavi yaptırıyoruz, aylık 4 bin lira para veriyoruz. Medikal malzemelerine yetişemiyorum. Oğlumu yaşatmak için yardım istiyorum" diye konuştu.Babasın iyileşeceği günleri bekleyen Ravza Şefik de "Babam iyileşirse bana lolipop alsın, lunaparka götürsün. Ben onu okulumda gezdireceğim" dedi.