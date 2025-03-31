Çarpışan 2 otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da meydana gelen korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır şekilre yaralandı. Kaza, Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. 48 ABH 925 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarında bulunan direğe, ardından o esnada fırından ekmek almak için duran 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de tanımaz hale geldi. Kazada, 48 GD 58 plakalı otomobil de bulunan Münire Cebe (36) ile 48ABH 925 plakalı otomobil de bulunan İbrahim Köseoğlu (22) Tolga Ülker (21) ve Bilal Karadağ (22) hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın (65) otomobiliyle çarptığı motosikletli Adnan Kozan (73) hayatın kaybetti. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru Mehmet Eren Yılmaz (26) hayatını kaybeti. Yılmaz'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görev yaptığı öğrenildi. Mersin'in Toroslar ilçesindeki zincirleme kazada Fatma Tuğba Koç hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şarampole yuvarlanan traktördeki H.G. (15) öldü, 8 kişi yaralandı. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kaza yapan motosiklette İzhan Nilüfer (46) hayatını kaybetti. Aydın'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Muhammet Samet Ulusoy (16) can verdi. Artvin'in Ardanuç ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde yolcu olan Hüsniye Işık (70) öldü. Gümüşhane'de de Emret Mutlu'nun (31) kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı, araçtaki anneannesi Çeşminaz Mutlu (90) hayatını kaybetti. Kayseri'de bayram ziyaretinden dönen otomobil park halindeki kamyona çarptı, sürücü Vahti Ş. hayatını kaybetti, eşi Hava Ş. ağır yaralandı.