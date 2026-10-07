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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:11 Son Güncelleme: 7.10.2026 10:19

Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak: İşte İzmir'de çözüm bekleyen sorunlar! Vatandaşlar yıllardır proje bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katılacak. Cemil Tugay'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılması bekleniyor. Peki yıllardır CHP'li başkanlar tarafından yönetilen İzmir'de çözüm bekleyen sorunlar neler? AK Parti'nin öncelikleri neler olacak? İşte detaylar!

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Cemil Tugay AK Parti’ye katılacak: İşte İzmir’de çözüm bekleyen sorunlar! Vatandaşlar yıllardır proje bekliyor
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılma kararı ile birlikte İzmir'de yıllardır çözüm bekleyen sorunlar yeniden gündeme geldi.

Kentte çöp sorunu, Körfez'de yaşanan kirlilik ve balık ölümleri, trafik yoğunluğu gibi başlıklar vatandaşların öncelikli beklentileri arasında yer alıyor. İzmir'de yeni dönemde hangi sorunların öncelikli olarak ele alınacağı merak konusu. Vatandaşlar ise yıllardır bekledikleri projelerin hayata geçirilmesini ve kentte somut adımlar atılmasını bekliyor.

İşte İzmir'de çözüm bekleyen sorunlar! | Video

AHaber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında şunları aktardı:

"Aylardır konuşuluyordu... İzmir siyasetinde, iş dünyasında da konuşuluyor. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi ile İzmir siyasetinde yeni bir dönem başlayacak. 25 yıllık siyasi tablo değişecek. İzmirli hizmet istiyordu, İzmir'de çöp sorunu, körfez sorunu, balık ölümleri, İzmir trafiği... İzmirli vatandaşlarla konuştuk: Artık bir hizmet istediklerini dile getirdiler."

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İZMİR'DE YILLARDIR ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR NELER?

  • Çöp sorunu
  • Sinek sorunu
  • Balık ölümleri
  • İzmir tafiği
  • Körfez problemi
  • Sağlığı tehlikeye atan kirli sular
  • Otopark sorunu
  • Mezarlık yetersizliği
  • Kentsel dönüşüm
  • Raylı sistemler
  • Otobüs hatları
  • Kavşak düzenlemeleri
  • Sosyal belediyecilik

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEOLU PAYLAŞIM

AK Parti tarafından yayımlanan görüntülerde İzmir'deki çöp sorununa ilişkin karelere yer verildi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı.

Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı görüldü.

#CEMİL TUGAY #AK PARTİ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #KENTSEL DÖNÜŞÜM

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