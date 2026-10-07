Cemil Tugay AK Parti’ye katılacak: İşte İzmir’de çözüm bekleyen sorunlar! Vatandaşlar yıllardır proje bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılma kararı ile birlikte İzmir'de yıllardır çözüm bekleyen sorunlar yeniden gündeme geldi.
Kentte çöp sorunu, Körfez'de yaşanan kirlilik ve balık ölümleri, trafik yoğunluğu gibi başlıklar vatandaşların öncelikli beklentileri arasında yer alıyor. İzmir'de yeni dönemde hangi sorunların öncelikli olarak ele alınacağı merak konusu. Vatandaşlar ise yıllardır bekledikleri projelerin hayata geçirilmesini ve kentte somut adımlar atılmasını bekliyor.
İşte İzmir'de çözüm bekleyen sorunlar! | Video
AHaber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında şunları aktardı:
"Aylardır konuşuluyordu... İzmir siyasetinde, iş dünyasında da konuşuluyor. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi ile İzmir siyasetinde yeni bir dönem başlayacak. 25 yıllık siyasi tablo değişecek. İzmirli hizmet istiyordu, İzmir'de çöp sorunu, körfez sorunu, balık ölümleri, İzmir trafiği... İzmirli vatandaşlarla konuştuk: Artık bir hizmet istediklerini dile getirdiler."
İZMİR'DE YILLARDIR ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR NELER?
AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEOLU PAYLAŞIM
AK Parti tarafından yayımlanan görüntülerde İzmir'deki çöp sorununa ilişkin karelere yer verildi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı.
October 6, 2026
Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı görüldü.