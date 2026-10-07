Cemil Tugay AK Parti’ye katılacak: İşte İzmir’de çözüm bekleyen sorunlar! Vatandaşlar yıllardır proje bekliyor

Kentte çöp sorunu, Körfez'de yaşanan kirlilik ve balık ölümleri, trafik yoğunluğu gibi başlıklar vatandaşların öncelikli beklentileri arasında yer alıyor. İzmir'de yeni dönemde hangi sorunların öncelikli olarak ele alınacağı merak konusu. Vatandaşlar ise yıllardır bekledikleri projelerin hayata geçirilmesini ve kentte somut adımlar atılmasını bekliyor.

İşte İzmir'de çözüm bekleyen sorunlar! | Video