Cesedi denizde bulunmuştu! Sedef’in son anları ortaya çıktı: Öldürüldüğü eve böyle girmiş...

ACILI ANNESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Genç kızın acılı annesi Gülizar Güler ise şu ifadeleri kullandı; "Bu ateş benim içime değil, tüm dünyaya düştü. Söndürün bu ateşi ne olur ben nefes alamıyorum. Kızım iş görüşmesine gidiyorum diye kafeye görüşmeye gitti. Kafe sahibi Yavuz G.'yi aradım. Kızım geldi tartıştı kızımla çıktı gitti dedi. O aradığı sırada benim kızımın cesedi yanındaymış. 2 gün evde cesediyle kalmış. Benim yavrum bunu hak etmedi. Biz karakola gittiğimizi söylemeseydik belki cesedini bile bulamayacaktık" dedi.