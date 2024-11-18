Cezaevindeki Güran’ların kahkahaları ‘pes’ dedirtti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olarak yargılanan ağabey Enes Güran'ın cezaevinden aile bireyleri ile görüntülü olarak yaptığı görüşmenin kayıtlarına SABAH ulaştı. Görüntülerde aile bireylerinin Narin'in kemiklerini sızlatacak şekilde kahkahalar atması dikkatlerden kaçmadı. Ağabey Enes Güran'ın, davada itirafçı olan ve tutuklu olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar için "Onu cezaevinde hallederler" demesi ise akıllara yeni bir cinayet daha mı işlenecek sorusunu getirdi. Ağabey Enes Güran, "Allah'ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık" ifadeleri kullandı. Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran ise "En azından sizin çıkacağınız kesin" dedi. Enes Güran'da, "Ağabey diğerleri cezaevinde hallederler zaten" şeklinde konuştu.Öte yandan Enes Güran, cezaevinde işkence edildiğini öne sürmüştü.