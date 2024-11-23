Ağustos 2022'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, husumetli olduğu Ümit Yeniaktaş'ı silahla vurduğu iddia edilen Eyüpcan Kulaksızoğlu, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yeniaktaş, kaldırıldığı Dışkapı Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

POLİSİN 2 YILLIK TAKİBİ SONUÇ VERDİ

Olayın ardından Ankara Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, zanlının izini sürmek için yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu, şüphelinin Kırıkkale'ye yerleştiği bilgisine ulaşıldı.

3 ÖZEL EKİP KIRIKKALE'YE SEVK EDİLDİ

Cinayet Bürodan görevlendirilen üç özel ekip, Kırıkkale Gündoğdu Mahallesi'nde bir hafta boyunca titiz bir takip yürüttü. Ekiplerin sıkı çalışması sonucunda, firari zanlı Eyüpcan Kulaksızoğlu, düzenlenen operasyonla yakalandı.

ADALET YERİNİ BULDU

Yakalanan zanlı, Ankara'ya getirilerek adli makamlara teslim edildi. Ankara polisi, 2 yıl süren titiz takiple bir cinayet dosyasını daha aydınlattı.

Cinayetten kaçış iki yıl sürdü: Kırıkkale’de yakayı ele verdi