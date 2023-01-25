İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan ve İTÜ'de Makine Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Erdem Akın, dün Silivri Selimpaşa'da bir çatıda çalışan demir ustası babası Mustafa Akın'ı ziyarete gittiği sırada inşaat halindeki binanın 2. katından ayağının demire takılmasıyla düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Erdem Akın, dün Esenler Yavuz Selim Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sultangazi'deki Habipler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Mustafa Akın'ın cenazede ayakta durmakta zorlandığı görüldü.Gencin vefatının ardından İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim, Makine Fakültesi öğrencimiz Erdem Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklinde mesaj yayımladı.Talihsiz gencin arkadaşları da sosyal medyadan duygularını dile getirdi. Akın'ın bir arkadaşının mesajı yürek burktu: "Bugün aldığım telefonla haberi alan herkes gibi ben de bir süre inanamadım. Çok erkendi be kardeşim. Tertemiz kalpli, ender bulunan, kimsenin hakkında kötü düşünmediği biriydin. Her zaman güzel anılarınla hatırlanacaksın. Halı sahaların Ozan Tufan'ı, Bağcılar'ın en güzel çocuğu. Mekânın cennetin olsun."