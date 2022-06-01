Darp eden eşini bıçakla öldürdü

Seda ve Burak Kethüda çifti birkaç yıllık evliydi ve bir çocukları vardı. Bir eğlence mekanını işleten Seda Kethüda'nın eşi de yanında çalışıyordu. İddiaya göre Burak Kethüda sürekli eşinden para alarak alkol alıyor ve kumar oynuyordu. Bu nedenle aralarında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Önceki gece Kartal'daki evlerinde birlikte alkol alıyorlardı. Burak Kethüda sabaha karşı yine eşinden para istedi. Bu nedenle daha önce yaşanan tartışmaların bir benzeri tekrar yaşanmaya başladı. Burak Kethüda küfürler ederek eşini darp etti.