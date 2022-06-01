Darp eden eşini bıçakla öldürdü

Seda ve Burak Kethüda çifti birkaç yıllık evliydi ve bir çocukları vardı. Bir eğlence mekanını işleten Seda Kethüda'nın eşi de yanında çalışıyordu. İddiaya göre Burak Kethüda sürekli eşinden para alarak alkol alıyor ve kumar oynuyordu. Bu nedenle aralarında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Önceki gece Kartal'daki evlerinde birlikte alkol alıyorlardı. Burak Kethüda sabaha karşı yine eşinden para istedi. Bu nedenle daha önce yaşanan tartışmaların bir benzeri tekrar yaşanmaya başladı. Burak Kethüda küfürler ederek eşini darp etti.
Seda Kethüda mutfağa kaçtı. Burak Kethüda da peşinden gitti. Burak Kethüda mutfakta da eşini darp etmeye devam etti. Seda Kethüda da mutfakta eline geçirdiği bıçakla eşini yaraladı. Burak Kethüda yere yığılırken Seda Kethüda kendisini evden dışarı attı.
"DARP ETTİ KURTULMAK İÇİN BIÇAK SALLADIM"
Polis ekiplerince gözaltına alınan Seda Kethüda ifadesinde, "Benden aldığı paralarla sürekli içki içiyor ve kumar oynuyordu. Bu nedenle çok sorun yaşıyorduk, Yine bu nedenle aramızda tartışma çıktı, yine beni darp etmeye kalktı. Ben de bu durumdan kurtulmak için elime geçen bıçağı salladım yaralandı. Evden çıktım" dediği öne sürüldü.