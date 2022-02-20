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Giriş Tarihi: 21.2.2022

Dedeler çetesi için çember daralıyor

HALİT TURAN HALİT TURAN
Dedeler çetesi için çember daralıyor
Devlet kadrolarında görev yapan amir, memur, bürokrat ve terör örgütü FETÖ'den ihraç edilen isimlerin de aralarında bulunduğu bir grup, asker üniforması giyen ve sahte MİT kimliği taşıyan 'Pınar Taşçı' kod isimli Salice F. liderliğinde "Derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak kendilerini tanımlayarak "Dedeler" ismini verdikleri şebeke kurmuş, detayları SABAH kamuoyuna duyurmuştu. 370 adamıyla 5 milyon liralık vurgun yapan çetenin, hücre yapılanması şeklinde kurulduğu, hiyerarşik görevlendirmeler yapan gizli bir oluşum olduğu belirlendi. Oluşumun, "yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme" gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenirken çete içerisinde Ankara'da görev yapan Ağır Ceza Hakimi B.Ç. ile Elazığ'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.K.'nın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hakimin yapılanma içerisinde Dubai Masası lideri olduğu, Cumhuriyet Savcısının ise Türkiye Başdedesi olduğu öğrenildi.



HAKİM İSTİFA ETTİ, SAVCI AÇIĞA ALINDI
Sahte MİT kimliği kullanan 'Pınar Taşçı' kod isimli Salice F.'nin FETÖ'den ihraç eski üsteğmen Ali E. ile birlikte yaşadığı, Ali E.'nin de Katar masası Başdedesi olduğu öğrenildi. HSK, dosyada adı geçen yargıçlar hakkında soruşturma başlattı. HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın soruşturması sürerken, Ankara'da görevli Ağır Ceza Hakimi B.Ç. HSK'ya istifa dilekçesini sundu. Elazığ'da görevli Cumhuriyet Savcısı H.K. ise HSK tarafından açığa alındı.

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Dedeler çetesi için çember daralıyor
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