Define çetesine jandarma kalkanı: Jandarma köylüyle bir oldu define aradı

Gaziantep'ten Şırnak'a altın taşıyan kuyumcuları Mardin yolunda durdurup 4 kilo altını gasp eden "sahte polislerin" gerçek kimliği şoke etti. JASAT ekiplerinin takibiyle yakalanan şüphelilerin, jandarma bünyesinde görev yapan uzman çavuşlar olduğu ortaya çıktı. Jandarma personelinin suça karışmasına yönelik son örnek Kırklareli'nden geldi. Kırklareli'de jandarma korumalı kaçak kazı çetesi, film sahnelerini aratmayan bir operasyonla çökertildi. Kırklareli Erenler köyünde kaçak kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 3'ü asker 13 şüphelinin kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; Kırklareli Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Erenler Köyü'nde kaçak kazı yapıldığına dair gelen bir ihbarla derinleşti. Teknik takibin ardından geçtiğimiz pazar günü operasyon için düğmeye basan ekipler, kazı alanına baskın düzenledi. Baskında 10 sivil şüpheli ile olay yerinde bulunan jandarma personelleri kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda hilti, sivil telsiz, balta ve çok sayıda profesyonel kazı gereci ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

ASKERDEN SUÇ ORTAKLARINA ERKEN UYARI SİSTEMİ

Soruşturma kapsamında el konulan telefon ve dijital materyallerin incelemesi, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Elde edilen verilerde, dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan jandarma personellerinin, kazı yapan sivillere olası bir baskın durumunda önceden haber verdikleri ve bölgede güvenlik sağlayarak koruma kalkanı oluşturdukları tespit edildi. Dijital kayıtlarda ayrıca, kazı alanlarına ait koordinatlar, gömü aramalarına dair görüntüler ve ele geçirilen tarihi sikkeler ile motifli objelerin fotoğrafları yer aldı.

BASKINDAN KAÇAN JANDARMALAR YAKALANDI

Operasyonun düzenlendiği gece, baskın ekibini fark ederek olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan iki jandarma görevlisi, kaçış girişimine rağmen kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suçüstü yapılan pazar günkü son kazı girişiminin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

3 JANDARMAYA EV HAPSİ SİVİLLERE PINARHİSAR'A GİRMEME YASAĞI

Savcılık sorguları tamamlanan ve aralarında jandarma personelinin de bulunduğu tüm şüpheliler, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" gibi suçlamalarla tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Jandarma ve emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü bu titiz çalışma, kamu düzenini koruma yolundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Mahkeme, 3 jandarma personelini ev hapsi verirken, 10 sivil şüpheliye ise Pınarhisar sınırlarına girmeme yasağı ve imza kontrolüyle serbest bıraktı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz etti.