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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Dehşet gecesi

Ünlülerin reklam ve organizasyonlarını yapan işkadını Lara B. evli olduğunu öğrendiği sevgilisi İbrahim B.'den ayrıldı. Öfkelenen İbrahim B. evine gidip saldırdığı Lara B.'nin başında bardak kırdı ve genç kadına tecavüz etti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Dehşet gecesi
Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan işkadını Lara B., evli ve çocuklu olduğunu öğrendiği için ayrıldığı eski sevgilisi İbrahim B.'nin cinsel ve fiziksel saldırısına uğradı. Genç kadının kafasında bardak kırıp bayılttıktan sonra tecavüz eden İbrahim B. hakkında soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre Lara B. ve İbrahim B. sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Lara B. sevgilisinin evli ve çocuklu olduğunu öğrendi ve ilişkiyi bitirdi. İbrahim B., Lara B.'yi ısrarla arayarak boşanacağını söyleyip barışmak istedi. 2 Mart günü Lara B.'nin evine gelen İbrahim B. zorla içeri girdi.



Lara B.'nin reddetmesi üzerine öfkelenen İbrahim B., "Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, bana bulaşırsan senin adını çocuk pornocusuna çıkarırım. Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum" şeklinde tehditler savurdu. İbrahim B. masada bulunan şarap kadehini Lara B.'nin kafasında, telefonu ise yüzünde kırdı. Karşı koymaya çalışan genç kadın, aldığı darbelerle baygınlık geçirdi.

BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ
Yarı baygın haldeki Lara B., kendisine tecavüz eden İbrahim B.'ye engel olmaya çalışsa da başaramadı. Yaşadığı olayın ardından Lara B. savcılığa başvurarak İbrahim B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayatından endişe ettiğini ve sokağa bile çıkamadığını söyleyen Lara B. saldırganın cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dehşet gecesi
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