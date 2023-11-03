Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması! Banka görevlisi fark etti: Paraları o hesaba aktarmışlar!

GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Mustafa Ö., Kübra D. ile birlikte şirketin diğer ortakları Gözde-İsmail B. çifti de Ankara'da polis tarafından gözaltına alındı.

Diğer taraftan İstanbul'da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı aktarıldı. Ankara'daki 4 kişiyle beraber haklarında soruşturma yürütülen sayısı 34'e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 olmuş oldu.

Öte yandan soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerden 8'inin polisteki ifade ifadelerinin tamamlandığı, diğer zanlıların ifade işlemlerinin ise ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

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Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Gözaltına alınanların isimlerinin Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ve Mustafa Özalp olduğu belirtildi. Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz'ın ise İstanbul'da gözaltına alınan diğer isimler olduğu ifade edildi. Gözaltına alınanlardan sekiz kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.