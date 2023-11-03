Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması! Banka görevlisi fark etti: Paraları o hesaba aktarmışlar!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Polat çiftine ait franchising bir şirketin Ankara şubesinin sahipleri için de düğmeye basıldı.
DURUMU BANKA GÖREVLİSİ FARK ETTİ!
İddiaya göre durumu fark eden banka görevlisi durumu polise aktardı. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, Mustafa Ö. ile Kübra D.'ın Polat çiftine ait bir şirketin ortakları olduğu saptandı. Yapılan tespitlerin ardından adli makamlara bilgi verildi ve savcılık kararıyla söz konusu paraya el konulduğu açıklandı.
GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ
Mustafa Ö., Kübra D. ile birlikte şirketin diğer ortakları Gözde-İsmail B. çifti de Ankara'da polis tarafından gözaltına alındı.
Diğer taraftan İstanbul'da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı aktarıldı. Ankara'daki 4 kişiyle beraber haklarında soruşturma yürütülen sayısı 34'e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 olmuş oldu.
Öte yandan soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerden 8'inin polisteki ifade ifadelerinin tamamlandığı, diğer zanlıların ifade işlemlerinin ise ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.
Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika: Ankara'ya uzandı!
Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Gözaltına alınanların isimlerinin Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ve Mustafa Özalp olduğu belirtildi. Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz'ın ise İstanbul'da gözaltına alınan diğer isimler olduğu ifade edildi. Gözaltına alınanlardan sekiz kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.