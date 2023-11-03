Video Yaşam Dilan Polat - Engin Polat çiftinin eski komşuları konuştu | Video
Dilan Polat - Engin Polat çiftinin eski komşuları konuştu | Video

Dilan Polat - Engin Polat çiftinin eski komşuları konuştu | Video

03.11.2023 | 12:24

Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Engin Polat ile eşi Dilan Polat'ın Ataşehir'de yaşadığı 3 katlı ev ile Engin Polat'ın anne ve babasının yaklaşık 5 yıl önce yaşadığı gecekondu havadan görüntülendi. Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu.

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Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi. Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu. Polat ailesinin yaşadığı evler havadan da görüntülendi.

"DİLAN POLAT'I GELİN GELDİKTEN SONRA BURADA GÖRÜYORDUK"
Mahalle sakini Mercan Demirtürk, "Biz Sezgin ağabeyin elinde büyüdük. Bize ağabeylik yapıyordu. Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi. Ama buradan taşındıktan sonra ne olduğuna dair fikrimiz yok. Kapının önünde sohbet ediyorduk. Kendilerine ait araçları vardı. Sezgin ağabey ticari taksi işiyle uğraşıyordu. Kiralık taksileri vardı. Nakliye işiyle uğraşıyordu. Öyle çok kötü durumda değillerdi. Yaklaşık 4-5 sene önce Sezgin ağabeyler taşındı buradan. Engin ondan da 1-2 sene önce taşındı. Engin Bey dış cephe kaplaması yapıyordu. Askerden geldikten sonra dış cepheyle, inşaat işiyle uğraşıyordu" dedi.

"ONLARI SİZİN GİBİ MEDYADAN TANIYORUM"
Engin Polat'ın anne ve babasının yaşadığı evde kalan kiracı ise, "Kiracıyım, burada 3 yıldır oturuyorum. Onları sizin gibi medyadan tanıyorum. Eskiden müşterimdi gelip gidiyordu. Uydu işi yapıyordu öyle tanıştık. Bizden önce kızı oturdu. Daha önce kendisi oturuyordu. Kızından sonra bize kiraya verdi. 3 bin 500 lira kira ödüyorum" diye konuştu.

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