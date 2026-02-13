Diplomatik araçla VIP kaçış

KKTC'de birçok işyerinin kurşunlanması olaylarının faili olarak uluslararası düzeyde aranan Casperler Suç Örgütü yöneticilerinden, 'Emmi' kod adlı Mehmet Kurtoğlu, Romanya'da yakalandı. Rumen makamları tarafından Bulgaristan'a iade edilen Kurtoğlu, bu ülke polisi tarafından 10 Ocak'ta Kapıkule'den Türkiye'ye teslim edildi. İfadesinde, İstanbul'dan korsan taksi ile Edirne'ye getirilip bir gece günübirlik evde konakladığını anlatan Kurtoğlu, ertesi gün Edirne Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto yıkamacıya götürüldüğünü söyledi.







Buradan da üç kişi ile birlikte Vietnam İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik bir aracın bagajına bindirildiklerini belirten Kurtoğlu, önce Bulgaristan'a oradan da Romanya'ya geçtiğini itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen Edirne Emniyeti, Kurtoğlu'nu İstanbul'dan Edirne'ye getiren korsan taksici ile Edirne'de saklanmasına ve kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ali Çelik, Baran Çelik, Fırat Oğuz, Mahir Gezer ve Aziz Yasin B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

