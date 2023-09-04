Dizilerin çekildiği Tarihi Kurşunlu Han ve Sarıyer’deki metruk bina alev alev yandı

Beyoğlu Azapkapı Mahallesi, Makaracılar Caddesi üzerinde bulunan Kurşunlu Han'da saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerinde polis ekipleri tarafından önlem alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Zaman zaman dizi çekimlerinde kullanılan metruk handa çıkan yangında ölen yada yaralanan olmadı. Handa gün içerisinde dizi çekimi yapıldığı öğrenildi. Yangının neden çıktığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

SARIYER'DE METRUK BİNADA YANGIN

Sarıyer'de saat 01.30 sıralarında Ferahevler Mahallesi, Suşehrililer Sokak'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.