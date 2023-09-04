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Giriş Tarihi: 4.9.2023 11:25 Son Güncelleme: 4.9.2023 11:34

Dizilerin çekildiği Tarihi Kurşunlu Han ve Sarıyer'deki metruk bina alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve zaman zaman dizilerin de çekildiği tarihi Kurşunlu Han'da yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Sarıyer'de de 2 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda söndürdü. Her iki yangında da can kaybının olmadığı kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Dizilerin çekildiği Tarihi Kurşunlu Han ve Sarıyer’deki metruk bina alev alev yandı

Beyoğlu Azapkapı Mahallesi, Makaracılar Caddesi üzerinde bulunan Kurşunlu Han'da saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerinde polis ekipleri tarafından önlem alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Zaman zaman dizi çekimlerinde kullanılan metruk handa çıkan yangında ölen yada yaralanan olmadı. Handa gün içerisinde dizi çekimi yapıldığı öğrenildi. Yangının neden çıktığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

SARIYER'DE METRUK BİNADA YANGIN

Sarıyer'de saat 01.30 sıralarında Ferahevler Mahallesi, Suşehrililer Sokak'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Dizilerin çekildiği Tarihi Kurşunlu Han ve Sarıyer'deki metruk bina alev alev yandı
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