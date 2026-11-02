Ekipler 53 gündür aralıksız arıyor! Köyün her tarafı didik didik edildi! O günden sonra kimse haber alamadı...

ANNEDEN PEŞ PEŞE ÇELİŞKİLİ İFADELER

Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri anne Elif Balıkçı'nın aşama aşama değiştirdiği ifadeler oldu. İlk olarak bebeğinin kaybolduğunu söyleyen anne, jandarmadaki ikinci ifadesinde eşinin borçları nedeniyle bebeği beyaz bir araçla gelen kişilere para karşılığı sattığını öne sürdü. Savcılık aşamasında ise ifadesini bir kez daha değiştirerek, "Kızım Büşra'yı kocam öldürdü, cenazesini taşlık araziye bıraktı" iddiasında bulundu. Baba Yusuf Balıkçı ise eşinin kendisine iftira attığını savundu.