Ekrem İmamoğlu’nun para kasaları ile toplantısına üst düzey önlem! İki sır valizden ’jammer’ çıktı

SIR VALİZLER ARAŞTIRILIYOR

Suç örgütü yöneticileri ve gizli kasalarla kameralar bantlanarak yapılan toplantının ardından İmamoğlu'nun koruma görevlisinin otelden çıkardığı sır valizlerin akıbeti ve içlerinde ne olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılıyor.

İBB AÇIKLADI: SIR VALİZLERDE JAMMER VAR

İBB sır valizlerin içinde sinyal kesici cihazların olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İBB, Başkan İmamoğlu'nun ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Ankara merkezli bir firma üzerinden, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen sinyal kesici cihazlarından 10 adet temin etmiştir.Bu cihazlardan 2'si seyyar olarak araç konvoyunda kullanılmakta, diğerleri sabit olarak görüşmelerde ve makam odalarında güvenlik amaçlı çalıştırılmaktadır.

Bavulla taşınan ekipmanlar, bombalı saldırı tehditlerine karşı kullanılan, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen mobil cihazlardır. Bu cihazlar teknik özellikleri gereği büyük ve ağır olduğundan, korumalı taşıma çantalarında yani güvenli ekipman bavullarında taşınmaktadır. Sinyal kesici cihazların zarar görmemesi için korunaklı ve hızlı şekilde mobilize edilerek kurulabilmesi için bavulla taşınması standart bir uygulamadır. Bu tür cihazların kullanılması, Başkan İmamoğlu'nun şahsı güvenliği kadar, katıldığı etkinliklerdeki görüştüğü kişiler ve otel gibi kamuya açık yerlerdeki vatandaşların güvenliğini de sağlamayı amaçlamaktadır."