El Gafur Ne Demek? Allah’ın El-Gafûr İsminin Anlamı Ve Fazileti

El-Gafur ismi şerifi diğer esma-ül hüsnalar gibi üzerinde çokça düşünmemiz gereken bir isimdir. Kul ile Allah arasındaki bağı güçlendiren isimlerden biri de el-Gafur'dur. Kulların ahiretlerini kurtarmak için el-Gafur esmanın tecellisine ihtiyacı vardır. Peki, el-Gafur ne demektir? El-Gafur isminin faziletleri nelerdir?
Gafur kelimesi, 'gafr' kökünden gelmektedir. Gafr sözlükte; örtmek, gizlemek ve kirlenmekten korunmak anlamlarına gelmektedir. El-Gafur ismi şerifi ise, mağfireti O'nun, kulunu azap görmekten koruması anlamındadır. El -Gafur isminin anlamı Allah'ın günahı bağışlamasının sonucu olarak gösterilen bir anlam ifade etmektedir. Kişinin günahlarının bağışlanmasını Allah'tan istemesi anlamına gelen 'istiğfar' kelimesi de bu kökten gelmektedir.
El-Gafur isminin tecellisi kulların işlediği günahlar sonrası Allah'tan af dilemeleri ile neticelenir. El- Gafur ismi şerifi Allah'ın ne kadar affedici ve kulları için ne kadar merhametli olduğunun göstergesidir. Bu anlamda her daim affa muhtaç olan biz kullar el-Gafur isminin tecellisini görebilmek için sık sık zikirlerimizde bu ismi tekrar etmeli ve Allah'tan bağışlanma dilemeliyiz. Bu anlamda El-Gafur ismini özümsemek ve hayatımıza geçirmek oldukça önemlidir.
Abdullah b. Ömer'den rivayet edilen bu hadise göre, âhiret gününde Cenâb-ı Hak mümin kulunu kimsenin görmeyeceği bir şekilde kendisine yaklaştıracak, günahlarını bir bir hatırlatarak ikrar ettirecek, öyle ki kul artık mahvolduğuna hükmedecek; fakat Allah, "Ben onları dünyada gizlediğim gibi bugün de bağışlıyorum" diyecek ve bu mümine sadece sevap defteri verilecektir. Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı gibi el-Gafur isminin en önemli faziletlerinden biri de bağışlanmadır.
Zümer 53: De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."
Furkan 70: Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır; Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.