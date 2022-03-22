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Giriş Tarihi: 22.3.2022 13:45 Son Güncelleme: 22.3.2022 13:45

El Gafur Ne Demek? Allah'ın El-Gafûr İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Gafur Ne Demek? Allah’ın El-Gafûr İsminin Anlamı Ve Fazileti

İlk insandan son yaratılan insana kadar hata, kusur ve günahlar insanoğlunun hayatında olacaktır. Bu çok tabii ve doğal bir durumdur. “Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah,  günah işleyen ve günahlarından tövbe ve istiğfar eden bir topluluk yaratır da onları bağışlardı.” hadisinden de anlaşılıyor ki aslında insanlar günah işleyebilecek fıtrat üzere yaratılmıştır. Burada önemli olan günaha giren kişinin Allah'ın sonsuz kudreti ve kullarına karşı merhametine kuşkusuz olarak inanmalarıdır. Bu inanç ve günahlardan uzak durmak için gösterilen çaba Allah'ın da izni ile bağışlanma getirecektir. İşte, el- Gafur ismi de günahların sonucunda bağışlanma dileyen insanın affedileceğine dair Allah'ın merhametini ortaya koyar. El-Gafur ismi şerifi diğer pek çok ayet gibi kulun hatalarını anlayıp geri durduğu sürece affedileceğini kesinleştiren bir ismi şeriftir. Peki, el- Gafur isminin anlamı nedir?

El-Gafur ismi şerifi diğer esma-ül hüsnalar gibi üzerinde çokça düşünmemiz gereken bir isimdir. Kul ile Allah arasındaki bağı güçlendiren isimlerden biri de el-Gafur'dur. Kulların ahiretlerini kurtarmak için el-Gafur esmanın tecellisine ihtiyacı vardır. Peki, el-Gafur ne demektir? El-Gafur isminin faziletleri nelerdir?

El-Gafûr isminin anlamı

Gafur kelimesi, 'gafr' kökünden gelmektedir. Gafr sözlükte; örtmek, gizlemek ve kirlenmekten korunmak anlamlarına gelmektedir. El-Gafur ismi şerifi ise, mağfireti O'nun, kulunu azap görmekten koruması anlamındadır. El -Gafur isminin anlamı Allah'ın günahı bağışlamasının sonucu olarak gösterilen bir anlam ifade etmektedir. Kişinin günahlarının bağışlanmasını Allah'tan istemesi anlamına gelen 'istiğfar' kelimesi de bu kökten gelmektedir.

Ya Gafur esmasının fazileti

El-Gafur isminin tecellisi kulların işlediği günahlar sonrası Allah'tan af dilemeleri ile neticelenir. El- Gafur ismi şerifi Allah'ın ne kadar affedici ve kulları için ne kadar merhametli olduğunun göstergesidir. Bu anlamda her daim affa muhtaç olan biz kullar el-Gafur isminin tecellisini görebilmek için sık sık zikirlerimizde bu ismi tekrar etmeli ve Allah'tan bağışlanma dilemeliyiz. Bu anlamda El-Gafur ismini özümsemek ve hayatımıza geçirmek oldukça önemlidir.

Abdullah b. Ömer'den rivayet edilen bu hadise göre, âhiret gününde Cenâb-ı Hak mümin kulunu kimsenin görmeyeceği bir şekilde kendisine yaklaştıracak, günahlarını bir bir hatırlatarak ikrar ettirecek, öyle ki kul artık mahvolduğuna hükmedecek; fakat Allah, "Ben onları dünyada gizlediğim gibi bugün de bağışlıyorum" diyecek ve bu mümine sadece sevap defteri verilecektir. Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı gibi el-Gafur isminin en önemli faziletlerinden biri de bağışlanmadır.

El-Gafur isminin geçtiği bazı ayetler

Zümer 53: De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."

Furkan 70: Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır; Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.

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El Gafur Ne Demek? Allah'ın El-Gafûr İsminin Anlamı Ve Fazileti
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