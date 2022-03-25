El Hafiz Ne Demek? Allah’ın El-Hafîz İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın hem isimleri hem de isimlerinin anlamlarının bilinmesi oldukça önemlidir. Çünkü Allah'ın isimleri O'nu yakinen tanımamıza ve daha iyi anlamamıza yardımcı olurlar. Bu anlamda bilinmesi gereken isimlerden biri de El-Hafiz'dir. El-Hafiz ne demektir? İşte detaylar…

El-Hafîz isminin anlamı

Hafiz, korumak, gözetmek, basiretli bulunmak ve anlayıp bellemek anlamalarına gelen 'hıfz' kelimesinden türetilmiştir. Hafiz, "koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan" anlamına gelmektedir. El-Hafiz esması ise "kâinatta zerre kadar bir şey bile gözetiminden uzak olmayan ve tabiatı dengede tutan" demektir.

Ya Hafiz esmasının fazileti

Ya Hafiz esması, Allah'ın kainatı yönettiğini ifade etmesi açısından oldukça önemlidir. Kulların, Allah'ın kainatı yönettiğini bilmeleri ve ona göre hareket etmeleri gerekmektedir. Bu esma, diğer tüm isimler gibi Allah'ın büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Bu manada ismin anlamını bilerek ona göre hareket etmek gerekmektedir. El-Hafiz ismini sıkça zikretmek hem kalbe şifa verir hem de Allah'ın büyüklüğünü sık sık hatırlamamızı sağlayarak doğru hareket etmemizi sağlar.

El-Hafiz isminin geçtiği bazı ayetler