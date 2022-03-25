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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:30 Son Güncelleme: 25.3.2022 16:30

El Hafiz Ne Demek? Allah'ın El-Hafîz İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Hafiz Ne Demek? Allah’ın El-Hafîz İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın doksan dokuz esmasından biri de El-Hafiz ismidir. El-Hafiz ismi şerifi, kainatın Allah'ın yönettiğini ifade eden isimlerdendir. Esma-ül hüsna Allah'ın sıfat ve zatını anlamamıza yardımcı olmaktadır. El- Hafiz ismi de kainatın yaratıcı olan Allah'ın her şeye muktedir olduğunu ortaya koyması açısından çok önemlidir. Peki, El-Hafiz isminin anlamı nedir?

Allah'ın hem isimleri hem de isimlerinin anlamlarının bilinmesi oldukça önemlidir. Çünkü Allah'ın isimleri O'nu yakinen tanımamıza ve daha iyi anlamamıza yardımcı olurlar. Bu anlamda bilinmesi gereken isimlerden biri de El-Hafiz'dir. El-Hafiz ne demektir? İşte detaylar…

El-Hafîz isminin anlamı

Hafiz, korumak, gözetmek, basiretli bulunmak ve anlayıp bellemek anlamalarına gelen 'hıfz' kelimesinden türetilmiştir. Hafiz, "koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan" anlamına gelmektedir. El-Hafiz esması ise "kâinatta zerre kadar bir şey bile gözetiminden uzak olmayan ve tabiatı dengede tutan" demektir.

Ya Hafiz esmasının fazileti

Ya Hafiz esması, Allah'ın kainatı yönettiğini ifade etmesi açısından oldukça önemlidir. Kulların, Allah'ın kainatı yönettiğini bilmeleri ve ona göre hareket etmeleri gerekmektedir. Bu esma, diğer tüm isimler gibi Allah'ın büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Bu manada ismin anlamını bilerek ona göre hareket etmek gerekmektedir. El-Hafiz ismini sıkça zikretmek hem kalbe şifa verir hem de Allah'ın büyüklüğünü sık sık hatırlamamızı sağlayarak doğru hareket etmemizi sağlar.

El-Hafiz isminin geçtiği bazı ayetler

  • Sebe 21: Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. (Şeytana, kendine uyanları ayartma fırsatı vermemiz ise) sadece, âhirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir.
  • Yusuf 64: Ya'kūb dedi ki: "Daha önce kardeşi Yûsuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim! En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir."

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El Hafiz Ne Demek? Allah'ın El-Hafîz İsminin Anlamı Ve Fazileti
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