El Kayyum Ne Demek? Allah’ın El-Kayyum İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Kayyum esması kısaca açıklandığında evrendeki tüm canlıları diri ve canlı tutan anlamına gelmektedir. El kayyum esmasının faziletleri de anlamına bağlı olarak sağlık ve rızk hayrını gözetmektedir. El-Kayyum anlamı ve faziletlerini daha detaylı öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

El Kayyum Ne Demek?

El-Kayyum anlamı bize varlıkların diriltildiği ve onların canlı tutulduğunu Allah-u Teala'nın kainatın yöneticisi olduğunu anlatmaktadır. Allah-u Teala mutlak bir güce sahiptir. Bu gücünü yarattığı canlıları diri tutmak, onları gözetmek ve yönetmek için kullanır. Can verir, can alır. Ondan yücesi yoktur. Kimseye muhtaç değildir. Kullar zor durumlarda Allah'ın gücüne sığınmak için El Kayyum esmasını zikretmektedir.

Ya Kayyum Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya kayyum esmasının fazileti için düzenli ve birden fazla kez "ya kayyum" diye zikredilmesi gerekmektedir. Bu esmanın zikir sayısı 156'dır. Her kim El Kayyum esmasının faziletine sahip olmak isterse 156 defa "Ya Kayyum" diye zikretmelidir.

El Kayyum esmasının zikir günü Perşembe olup, her haftanın perşembe günü "Ya Kayyum" zikretmek kişinin rızkını genişletir. Allah'a sığınarak günahlarından arınmasını sağlar. Her gün 16 defa "Ya Kayyum" diye zikir çekmek ise unutkanlığın önüne geçer, kişinin iş ya da okul hayatında daha başarılı bir kimse olmasını sağlar. El Kayyum esması surelerde de sıkça rastlanan esmalar arasındadır. El Kayyum faziletlerini anlatan ayetler şu şekildedir;

"Ondan başka ilah yoktur, o hayy ve kayyumdur." (Bakara Suresi, 225. Ayet Meali)

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hayy ve kayyum olandır." (Al-i İmran Suresi, 2.Ayet Meali)

"…ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan…" (Furkan Suresi, 58. Ayet Meali)

El Kayyum esması zikredilirken okunacak dua ise şu şekilde verilmektedir;

"Ya Kayyum, Ey Allah'ım, hamtlarım sanadır, nimetleri veren sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen semavat ve arzın celal ve ikram sahibi yaratıcısısın. Hayy ve Kayyumsun. Yokluğa düşürme kalbimi, yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Amin."