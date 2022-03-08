El Musavvir Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Musavvir İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Yaratıcımız Allah'ı gözlerimizle görmemiz şüphesiz ki olanaksızdır ama insanlar dualarla ve zikirlerle onu anarak maneviyatımızı güçlendirerek Allah'a yakın olabilir. Yalnız Allah(c.c)'a ait olan sıfatları belirten ismi şerifleri ve anlamlarını öğrenmek kişinin Allah'a olan inancını kuvvetlendirir.

El-Musavvir İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Musavvir yarattığı her varlığa ayrı bir şekil ve özellik veren anlamına gelir. El-Musavvir ismi şerifi Allah'ın yaratıcılığının mükemmelliğine değinen bir isimdir, bu esmanın anlamını bilmek yaratılan her şeyde Allah'ın kudretini ve hikmetini bilmemizi pekiştirir.

El-Musavvir İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Allah'ı anlamak, onun kudretine sığınmak ve onu kalpte hissetmek için onun isimlerini zikretmek oldukça güzel bir yoldur. El-Musavvir ismi şerifi bizlere Allah'ın istediği varlığa istediği şekilde yarattığını hatırlatır. Bu esma yüce Allah'ın kudretini ve hikmetini simgeleyen bir esma olduğu için, düzenli olarak zikredildiği takdirde işler yoluna girer rızık artar.

Her gün akşam namazının arkasından 21 defa El-Musavvir esması zikredildiği vakit o kişinin dilekleri ve duaları Allah'ın izni ile kabul olur. Hayırlı evlat sahibi olmak isteyen kişiler, 7 gün oruç tutup iftarının arkasına akşam namazını kılıp 21 defa El-Musavvir esmasını zikrederse inşallah hayırlı evlat sahibi olur.

Hatırlatmakta fayda var, esmaların başındaki el-, er- takıları o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtmek için vardır, dua ve zikir niyetiyle söylenirken bu takıların yerine ''Ey'' anlamına gelen ''Ya'' takısını kullanmak uygun olacaktır.

El-Musavvir İle İlgili Ayetler Hangileridir?

Ali İmran Suresi / 3.Ayet

Haşr Suresi / 24.Ayet

Ayrıca Cevşen Duası'nda da El-Musavvir ismi şerifi geçmektedir.