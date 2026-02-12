Elazığ’da geniş çaplı arama! 100 kişilik ekip sahada

Olay, 5 gün önce Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 74 yaşındaki İbrahim Kaya sabah saat 10.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının tüm çabalarına rağmen Kaya'ya ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar sonrası bölgeye sevk edilen ekipler tarafından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, UMKE, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi, Karayolları ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, kayıp şahsı bulabilmek için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında Malatya ve Diyarbakır'dan getirilen özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleri de arama faaliyetlerine katıldı. Drone desteğiyle havadan görüntüleme yapılırken, ekipler zorlu arazi koşullarında hem havadan hem karadan tarama çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi.