Elektrik ve doğal gaz faturalarına yeni yılda zam gelecek mi? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da ekonomi gazetecileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin enerji ve madenlerde 2026 vizyonundan, yeni yılda enerji kalemlerinde uygulanacak tarifeye, doğal gaz ve elektrik faturalarına zamdan nadir toprak elementlerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İHTİYACIN YÜZDE 25'İ ÜRETİLİYOR

Türkiye'nin petrol ve eşdeğeri doğal gaz ihtiyacının 2 milyon varil olduğunu ifade eden Bayraktar, "Petrol ve doğal gaz anlamında baktığınızda yaklaşık yüzde 25'lik bir kısmını karşılayan bir Türkiye Petrolleri var." dedi.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURASINA ZAM GELECEK Mİ?

Enerji desteklerinin devam edeceğini de belirten Bayraktar, "İmkân ve kabiliyetlerimiz ölçüsünde vatandaşlarımızı enerji fiyatlarına ezdirmeden yürümeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Bakan Bayraktar, "Ocak ayı için enerji fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme planlamamız yok." bilgisini de paylaştı.

TÜKETİMİ AŞAN DESTEK GRUBUNDAN ÇIKACAK

Elektrikte Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) uygulamasının yapıldığını anımsatan Bayraktar, "2026'da doğal gazla alakalı SKTT'ye benzer bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Belli bir tüketimin üzerinde olanların doğal gaz faturaları da artık destek grubundan çıkacak diyebiliriz." açıklamasını yaptı.

SANAYİCİYE YENİ KAPASİTE

Öz tüketim amaçlı güneş enerjisi santrali kurmak isteyen sanayiciler olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Çatılardan başlamak suretiyle 2026 başından itibaren yeni kapasiteleri sanayicilerimiz için açacağız. Yılın başında bunu yapmış olacağız." dedi.

BÜYÜK İMZALAR ATILACAK

Bayraktar, yeni yılın hükümetler arası anlaşma yoluyla büyük ölçekli projelerin imzalarının atıldığı bir yıl olacağına işaret ederek "Üzerinde çalıştığımız güneş projeleri var, yenilenebilir ve depo projeleri var." diye konuştu.

3 BİN MEGAVATLIK YÜZER GES

Yüzer güneş enerjisi santrallerinde büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen Bayraktar, bu konuda belki özel sektörle, belki EÜAŞ eliyle 3 bin megavata yakın bir yüzer GES'i de en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini söyledi. Deniz üstü rüzgâr projeleriyle ilgili de 2026 yılı içerisinde önemli planlamalar yaptıklarını belirten Bayraktar, "YEKA benzeri bir model düşünüyoruz." dedi.

AKKUYU'DAN ELEKTRİK

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden 2026'da ilk elektriği üretmeyi hedeflediklerini belirterek "Nükleer serüveninin 70. yılında Türkiye nükleerden elektrik üretir hale gelecek." diye konuştu.

RUSYA'DAN YENİ FİNANSMAN

Rusya'nın Akkuyu'ya yaklaşık 9 milyar dolarlık bir yeni finansman sağladığını da açıklayan Bayraktar, "Bu muhtemelen 2026-2027'de kullanılacak. Oradan da 4-5 milyar dolar en azından 2026 için bir dış finansman geliyor olacak." dedi.

YERLİLEŞMEYE ÖNEM

Bayraktar, Sinop ve Trakya'daki nükleer projeler için Kore, ABD, Çin ve Rusya ile görüştüklerini anlatarak "En rekabetçi teklifi almak istiyoruz. Yerlileşmeye çok önem veriyoruz. Akkuyu hükümetler arası anlaşmasında yerlileşme ile ilgili bir niyet beyanı vardır. Net bir rakam göremezsiniz orada. O günün şartları öyleydi ama şimdi daha net rakamlarla bu yerlileşmeyi artırmak istiyoruz" diye konuştu. Bayraktar, Küçük Modüler Reaktörlere (SMR) hukuki bir çerçeve kazandıracak ve SMR yatırımlarını teşvik edecek bir düzenleme ile ilgili de çalıştıklarını ifade etti.

ENDÜSTRİYEL TESİSİN TEMELİ 2026'DA&NBSP;

Nadir Toprak Elementleri (NTE) ile ilgili Eskişehir Beylikova'daki çalışmaları da anlatan Bayraktar, "Orada bu endüstriyel tesisin temelini atmayı hedefliyoruz 2026 yılı içerisinde. Çok önemli bir projelendirme safhasındayız şu anda bu tesisle alakalı" ifadelerini kullandı. Nadir toprak elementlerinde şu anda yüzde 92-93 seviyesinde saflığa ulaşıldığını anlatan Bayraktar, saflık düzeyini nasıl artırabilecekleri konusunda çalıştıklarını söyledi.

HERHANGİ BİR ÜLKEYE SÖZÜMÜZ YOK

NTE'lerle ilgili iddialara da cevap veren Bayraktar, "Herhangi bir ülkeye verilmiş bir sözümüz, taahhüdümüz yok. Ülkemizin menfaatine olan neyse biz o şekilde bunu yapmayı hedefleriz. Bunlar gizlenecek anlaşmalar değil." dedi. ETİ MADEN'i milli maden şirketi olarak konumlandırmak ve daha aktif hale getirmek istediklerini söyleyen Bayraktar, "ETİ MADEN niye bakır çıkaran, altın madeni olan bir şirket olmasın?" değerlendirmesinde bulundu.

2026'DA 8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Sakarya Gaz Sahası'nda şu anda yapılan üretimin 2026 yılında iki katına çıkacağını ifade eden Bayraktar, "8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşıladığımız bir sürece gidiyoruz. Bu, yaklaşık 7,5 milyar metreküp eder. Bugünkü rakamlarla da 3,2 milyar dolarlık bir ithalatı bu şekilde önlemiş olacağız." dedi.

DİYARBAKIR'DA KAYA PETROLÜ

Diyarbakır'da ankonvansiyonel yöntemle 4 blokta kaya petrolü arandığını anımsatan Bayraktar, şunları söyledi: "Diyarbakır'daki kaya petrolü olduğunu düşündüğümüz saha, bu 4 bloğun yaklaşık 10-12 katı büyüklüğünde aslında. Yaklaşık 7 bin 200 kilometrekarelik alanın sadece 600 kilometrekaresinde bu çalışmayı yürütüyoruz. 2026, yatay sondaj ve çatlatma yapacağımız, başarılı olursak da Türkiye petrolcülüğünde hakikaten oyun değiştirici etkisi olabilecek bir iş. 2026 bu açıdan bizim için önemli."

KARBON TİCARET PİYASASI

Türkiye'nin emisyonlarını düşürmeyle alakalı hedeflerinin devam ettiğini belirten Bayraktar, "2026'da EPİAŞ bünyesinde bir karbon ticaret merkezini, piyasasını hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ'DEN YATIRIM

Suudi Arabistan merkezli ACWA firması ile 5 bin megavatlık bir paket konuştuklarını aktaran Bayraktar, "İlk fazında 2 bin megavat olarak 2026'nın ilk çeyreğinde bunun anlaşmasını bitirmiş olacağız. 2 bin megavatlık bir güneş projesi konuşuyoruz; bin megavatı Sivas'ta, bin megavatı Taşeli'nde. Yine Körfez'den farklı bir ülkeden başka bir şirketle de güneş artı depolama gibi bir proje konuşuyoruz. Onu da yaklaşık yatırım tutarı 1,5-2 milyar dolar arasında." dedi.

2 BİN MEGAVATLIK DEPOLAMA YATIRIMI

Depolama yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Bayraktar, "Depolamada verdiğimiz 33 bin 500 megavatlık bir kapasite var şu anda yatırımcıların elinde. Çok küçük bir kısmı hayata geçti ama 2026'da 2 bin megavat yatırım devreye girecek." dedi.

DEPOLAMA İÇİN DEKA MODELİ

Bayraktar, depolama konusunda da Yenilenebilir Kaynak Alanı (YEKA) modeline benzer Depolama Kaynak Alanı (DEKA) gibi bir modeli 2026'da hayata geçirebileceklerini söyledi.

DSİ'YE KAPASİTE

DSİ ile beraber 1.500 megavatlık bir GES projesinin gündemde olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Özellikle sulama birliklerinin ihtiyaç duyduğu pompajlı sulamadaki maliyetleri ortadan kaldıracak bir çözümle geçen sene 150 megavatlık bir kapasite tahsis ettik. Toplam 1.500 megavatlık bir paket var. Yani, biz nasıl sanayiciye kapasite veriyorsak DSİ'ye de o kapasiteyi tahsis ediyoruz. Onun ilk adımını attık" ifadelerini kullandı.

TPAO BÜYÜYECEK

Türkiye Petrollleri'ni (TPAO) büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bayraktar, yakın bir zamanda 1 milyar euro civarında bir ECA kredisini İtalyan SACE üzerinden Karadeniz projesi için kullanacaklarını söyledi. Bayraktar, "Türkiye, artık enerjide ve madenlerde yurt dışında oyuncu olacağı bir döneme doğru daha güçlü bir şekilde gidiyor" dedi.