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Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:48

EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Ocak 2027'de SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 Ocak döneminde emekli zammı hesabı, eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni bir aşamaya geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için mevcut üç aylık tablo şekillenirken, yapılan hesaplamalarda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL seviyesinde bulunuyor. Kesin oran için ise ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor.

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EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Ocak 2027’de SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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2027 Ocak dönemine ilişkin emekli maaşı zammı hesabında, eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte mevcut görünüm netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından zam hesabında kullanılacak altı aylık verinin yarısı geride kalırken, gözler ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak rakamlara çevrildi. Nihai oran, yılın son enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin üç aylık zam hesabı da ortaya çıktı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için oluşan oran yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Ocak ayında uygulanacak kesin artış için ise ekim, kasım ve aralık verileri bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun merak ettiği rakamlar da ortaya çıkmış oldu. Eylül ayında yüzde 1.84'lük enflasyon oranı ile birlikte Temmuz ayından bu yana gerçekleşen üç aylık veri de kesinleşti. Buna göre üç aylık oran yüzde 5.57 olarak hesaplandı.

Bu verinin üzerine Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonları da geldiğinde emekliler ve memurlar için zam oranları kesinleşmiş olacak. Ancak gelen veriler yıl sonu için hesaplamaların şimdiden yapılabileceğini de ortaya koymuş oldu.

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EMEKLİ MAAŞI HESABINDA YENİ TABLO

Eylül enflasyonunun ardından üç aylık dönem için hesaplanan yüzde 5,57'lik oran netleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam için önemli bir veri ortaya çıkmış oldu. Yıl sonu artışının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

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YIL SONU İÇİN İPUCU GELDİ

Üç aylık verinin ardından oluşan yıllık enflasyon ise yüzde 29.73 oranında gerçekleşti. Bu orandan yola çıkarak yapılan hesaplamalara bakıldığında yıl sonunda enflasyonun yine yüzde 28-30 bandında oluşacağını ortaya koyuyor. Bu orana göre de hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memurlar ile memur emeklilerinin Ocak ayı artışlarıyla ilgili rakamlar ortaya çıkıyor.

MAAŞLAR DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olabileceğini ortaya koydu.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,04 artış yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.

Yine yapılan anketlere bakıldığında oranları yüzde 30'u bulabileceği de tahmin ediliyor. Bu durumda 6 aylık enflasyonun yüzde 10'lar civarında olacağı hesaplanıyor. Bu tahminler gerçekleşirse bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 10'u bulacak. Bu durumda en düşük maaş 25 bin 910 lirayı bulacak.

Memurlar ve memur emeklileri için de bu oranlardan yola çıkarak yapılan hesaplamalarda enflasyon farkı ile birlikte artış oranının yüzde 7-8 aralığında olması bekleniyor. Yüzde 30'lar civarında bir enflasyon gerçekleştiğinde ise memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2.87 enflasyon farkıyla yüzde 8 olabilecek. Bu orana göre en düşük maaş memurlarda 75 bin 849 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 34 bin 52 liraya ulaşacak.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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