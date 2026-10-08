EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Ocak 2027’de SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun merak ettiği rakamlar da ortaya çıkmış oldu. Eylül ayında yüzde 1.84'lük enflasyon oranı ile birlikte Temmuz ayından bu yana gerçekleşen üç aylık veri de kesinleşti. Buna göre üç aylık oran yüzde 5.57 olarak hesaplandı.

Bu verinin üzerine Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonları da geldiğinde emekliler ve memurlar için zam oranları kesinleşmiş olacak. Ancak gelen veriler yıl sonu için hesaplamaların şimdiden yapılabileceğini de ortaya koymuş oldu.