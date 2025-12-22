EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 6.enflasyon verisi bekleniyor! SSK,Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2026 emekli maaşı zammına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan zam oranı ortaya çıkarken, nihai artış aralık ayı verisiyle kesinlik kazanacak. Peki, 4A, 4B en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? İşte emekli zammı hesaplama tablosu...