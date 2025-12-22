Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: 6.enflasyon verisi bekleniyor! SSK,Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:13

2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili hesaplamalar netleşmeye başladı. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının büyük kısmı ortaya çıktı. Gözler şimdi aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilirken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte detaylar...

Ocak 2026 emekli maaşı zammına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan zam oranı ortaya çıkarken, nihai artış aralık ayı verisiyle kesinlik kazanacak. Peki, 4A, 4B en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? İşte emekli zammı hesaplama tablosu...

5 AYLIK NET ORAN BELLİ OLDU!

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilerle 5 aylık zam oranı belli oldu. 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.

KESİNLEŞEN 5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MAAŞLAR NASIL OLACAK?

5 aylık netleşen emekli zammı kapsamında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.

2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma, TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin verdiği yüzde 31,17 ve 6,5 farkın refah payı olarak artışa dahil edilmesi yönündeki tahminler çeşitli senaryoları doğuruyor. Buna göre;

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık zam oranı %12,42 olacak.

Yıl sonu beklentilerinin üst bandına göre 6 aylık zam oranı %13,99 olacak

6,5 puanlık fark eklenirse 6 aylık zam oranı %18,92 olacak.

İşte, olası maaş hesaplamaları:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında zam alırsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.

Yüzde 13,99 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye yükselecek.

Yüzde 18,92 ise rakamı 20 bin 74 liraya yükseltiyor. İşte, olası maaş tabloları:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

