Emlakçı cinayetinin ardından yurtdışından gelen telefon çıktı: Şüpheliler Edirne’den yurtdışına kaçarken yakalandı

Ümraniye'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçılık yapan Serdar Akburak gece saatlerinde işinden gelip evine gireceği sırada binanın girişindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kiralık bir araçla geldikleri öğrenilen saldırganlar peş peşe ateş edip kaçtı. Emlakçı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Terk halinde bulunan araç incelemeye alınırken ekipler şüphelilerin peşine düştü.