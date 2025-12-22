Haberler Yaşam Haberleri Emlakçı cinayetinin ardından yurtdışından gelen telefon çıktı: Şüpheliler Edirne’den yurtdışına kaçarken yakalandı
Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:02 Son Güncelleme: 22.12.2025 15:25

Emlakçı cinayetinin ardından yurtdışından gelen telefon çıktı: Şüpheliler Edirne’den yurtdışına kaçarken yakalandı

İstanbul Ümraniye’de evine gireceği sırada bir araçla yaklaşan saldırganlar tarafından silahla vurulan emlakçı Serdar Akburak (31) hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silahı kullanan ve aracı süren dahil 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayı yurtdışından gelen talimatla para karşılığı gerçekleştirdikleri maktul şahsı tanımadıkları öğrenildi. Cinayet Büro ekiplerince Edirne’de yurtdışına kaçmak isterlerken yakalanan çete üyeleri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Emlakçı cinayetinin ardından yurtdışından gelen telefon çıktı: Şüpheliler Edirne’den yurtdışına kaçarken yakalandı
  • ABONE OL

Ümraniye'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçılık yapan Serdar Akburak gece saatlerinde işinden gelip evine gireceği sırada binanın girişindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kiralık bir araçla geldikleri öğrenilen saldırganlar peş peşe ateş edip kaçtı. Emlakçı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Terk halinde bulunan araç incelemeye alınırken ekipler şüphelilerin peşine düştü.

KEŞFE GELMİŞLER

Edirne'ye gittikleri öğrenilen şüpheliler saklandıkları adreste yurtdışına kaçma planları yaparken kıskıvrak yakalandılar. Şüphelilerin olaydan kısa bir süre önce keşfe geldikleri daha sonra olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

TEKTİKÇİ VE ARAÇ KULLANAN YAKALANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan ve silah kullandığı öne sürülen Yusuf N. ve aracı kullanan Caner Ö. ile keşif sırasında yanlarında olan şüpheli Ö.D. gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YURTDIŞINA KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Olayı yurtdışından gelen telefon üzerine para karşılığı yaptıkları öne sürülen çete üyelerinin anlaştıkları parayı yurtdışına çıkışlarında alacakları belirtildi.

Şüpheliler olayı gerçekleştirdi ancak kaçamadan aynı gün akşam saatlerinde yakalandılar.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Emlakçı cinayetinin ardından yurtdışından gelen telefon çıktı: Şüpheliler Edirne’den yurtdışına kaçarken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz